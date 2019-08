Setor de cartões registra crescimento de 18% no primeiro semestre

O setor de cartões movimentou 850 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano. O volume é 18% maior que no mesmo período do ano anterior, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), divulgados nesta quarta-feira, 28. Do total, 534,4 bilhões de reais foram gastos em cartões de crédito e 308 bilhões no débito. No período, foram realizadas 10,3 bilhões de transações por meios eletrônicos, correspondentes a 40 mil por minuto.

“Apesar do cenário econômico desafiador, o setor de meios de pagamentos eletrônicos apresentou o maior crescimento trimestral em sete anos”, disse o presidente da Abecs, Pedro Coutinho. Segundo ele, a expansão do mercado tem como pano de fundo maior inclusão financeira, digitalização dos pagamentos e a maior competição no setor. “Não é só a guerra de maquininhas. A indústria inteira tem trabalhado em inovação, o que tem ajudado a reduzir os custos do setor”, avaliou. “O Brasil ainda tem 45 milhões de desbancarizados”, acrescentou.