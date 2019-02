Sete Brasil e Keppel podem fazer acordo de US$ 4,12 bi

Por Clarissa Mangueira

Cingapura – A Keppel Corp. assinou carta de intenção com a Sete Brasil Participações para projetar e construir cinco equipamentos de perfuração semissubmersíveis adicionais, antes de um potencial acordo no valor de cerca de US$ 4,12 bilhões, afirmou a companhia com base em Cingapura.

O pacto ocorre após o braço offshore e marítimo da Keppel assegurar um contrato de US$ 809 milhões em dezembro com a companhia brasileira para construir um equipamento de perfuração, informou a Keppel, em comunicado.

Todos os seis equipamentos serão usados nas explorações de campos de petróleo e gás offshore no Brasil, afirmou a Keppel.

A Sete Brasil – apoiada por sete companhias brasileiras, incluindo a Petrobras – é uma empresa de investimentos para o enorme programa de construção de plataformas da estatal.

Analistas disseram que as últimas encomendas de equipamentos de perfuração, embora significativas, tinham sido antecipadas há algum tempo. A Keppel e sua parceria Sembcorp Marine Ltd., sediada em Cingapura, são vistas como pioneiras na obtenção de contratos importantes do Brasil desde que a Petrobras lançou um processo de licitação da plataforma 21 no ano passado. As informações são da Dow Jones.