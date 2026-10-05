Serviços perdem força e colocam economia brasileira em ritmo de desaceleração

O setor de serviços brasileiro perdeu força em setembro e voltou a operar em território de retração, em um sinal de que a economia começa a sentir com mais intensidade os efeitos dos juros elevados e da cautela de empresas e consumidores.

O PMI de serviços, calculado pela S&P Global a partir de uma pesquisa com empresas, caiu de 50,5 pontos em agosto para 49,2 em setembro.

É a primeira vez desde outubro de 2025 que o indicador aponta contração tão forte. No PMI, resultados acima de 50 indicam expansão da atividade; abaixo disso, retração.

O resultado não significa que o setor inteiro tenha parado de crescer ou que o PIB esteja necessariamente em queda.

O PMI é um indicador antecedente, baseado na percepção de empresas sobre pedidos, produção, emprego e preços. Seu principal valor está em mostrar mudanças de direção da economia antes que elas apareçam em estatísticas oficiais mais abrangentes.

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E o sinal de setembro foi de perda de fôlego.

Demanda mais fraca atinge pedidos e emprego

A pesquisa mostra que o problema começou principalmente na demanda. Empresas relataram restrições nos orçamentos de clientes, competição mais intensa, menor procura por serviços e cancelamento ou adiamento de projetos.

Os novos pedidos caíram pelo quarto mês em um intervalo de sete meses. A atividade também recuou, embora de maneira considerada leve.

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O enfraquecimento da demanda começou a chegar ao mercado de trabalho. As empresas reduziram o número de funcionários em setembro, no ritmo mais rápido dos últimos três meses. Foi o terceiro recuo do emprego no setor nos quatro meses anteriores.

Isso é particularmente relevante para a economia brasileira porque serviços é um setor amplo e heterogêneo, que reúne desde restaurantes, transporte e turismo até tecnologia, telecomunicações, serviços financeiros, consultorias e atividades empresariais.

Uma desaceleração nesse segmento pode afetar simultaneamente consumo, contratação e investimento.

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Juros ainda restringem a atividade

O resultado aparece em um momento em que a política monetária continua bastante restritiva.

O Banco Central reduziu a Selic para 13,75% ao ano em setembro, mas manteve uma taxa que ainda encarece o crédito para famílias e empresas.

Na ata da reunião, o Copom afirmou que os indicadores mais recentes apontavam para uma moderação gradual da atividade, sobretudo nos setores mais sensíveis aos juros.

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O mecanismo é relativamente direto: quando o custo do dinheiro permanece alto, financiamentos ficam mais caros, empresas tendem a ser mais seletivas na abertura de projetos e consumidores adiam compras que dependem de crédito.

Esse efeito costuma aparecer primeiro nos segmentos mais dependentes de financiamento e de decisões discricionárias de consumo e investimento.

Ao mesmo tempo, o mercado de trabalho ainda vinha mostrando resistência, o que ajuda a impedir uma desaceleração mais brusca.

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Dado oficial mais recente ainda mostrava economia de serviços resistente

Os números do IBGE disponíveis até agora não capturam setembro. A Pesquisa Mensal de Serviços, cuja próxima divulgação está prevista para 14 de outubro, tem julho como dado oficial mais recente.

Em julho, o volume de serviços ficou estável na comparação com junho. Apesar da falta de crescimento no mês, o setor ainda estava 20% acima do nível registrado antes da pandemia, em fevereiro de 2020. No acumulado de 12 meses, o volume crescia 2,4%.

Essa diferença entre os indicadores ajuda a entender a importância do PMI. Enquanto a estatística do IBGE mede a evolução efetiva do volume de serviços, o índice da S&P funciona como uma sondagem de empresas sobre as condições correntes e as perspectivas de negócios.

Por isso, o PMI de setembro pode ser interpretado como um sinal de que a perda de velocidade observada ao longo de 2026 pode estar se aprofundando.

Eleições aumentam a cautela das empresas

A pesquisa também captou o ambiente político às vésperas do primeiro turno das eleições presidenciais.

Parte das empresas relatou cautela diante da incerteza política e econômica, além de impactos de greves e da falta de investimentos. A avaliação é que uma eventual disputa em segundo turno poderia prolongar o período de espera antes de decisões de investimento.

Há, porém, uma contradição importante no levantamento: embora as empresas tenham reduzido pedidos, produção e emprego no curto prazo, elas ficaram mais otimistas em relação ao médio prazo.

A expectativa é de que a definição do cenário político permita maior previsibilidade e, consequentemente, facilite a retomada de investimentos e da demanda.

Isso não significa que as empresas estejam projetando uma forte aceleração imediata. É mais uma indicação de que parte do setor vê a fraqueza atual como uma fase de transição.

Inflação dá um sinal mais favorável

Um dos poucos pontos positivos do levantamento apareceu justamente no comportamento dos preços.

Os custos das empresas continuaram subindo, pressionados por itens como combustíveis, alimentos, metais, materiais elétricos, produtos químicos, embalagens, papel e madeira. Mas a velocidade dessa alta caiu para o menor nível em seis meses.

O repasse desses custos aos consumidores também perdeu força. Os preços cobrados pelos prestadores de serviços aumentaram no ritmo mais lento em oito meses.

Para o Banco Central, esse movimento é importante porque serviços são uma parcela relevante da inflação e, em alguns segmentos, os preços respondem menos imediatamente à queda da demanda.

Se a desaceleração da atividade continuar ajudando a limitar reajustes, o enfraquecimento dos serviços pode contribuir para reduzir as pressões inflacionárias.

Mas o cenário ainda está longe de estar resolvido.

O relatório Focus divulgado nesta segunda-feira mostra que o mercado elevou a projeção de inflação de 2026 para 5,01%, acima do teto de 4,5% estabelecido para a meta. A previsão para o crescimento do PIB também foi reduzida, para 1,85%.

Ou seja, a economia enfrenta simultaneamente um crescimento mais fraco e uma inflação ainda acima do desejado pelo Banco Central.

PMI composto mostra perda de força mais disseminada

O enfraquecimento também não ficou restrito aos serviços.

Quando o indicador é combinado com a indústria, o PMI Composto caiu de 49,1 em agosto para 47,4 em setembro. Foi a maior retração da atividade privada brasileira em um ano, segundo a S&P Global.

O número abaixo de 50 indica que a redução da atividade atingiu uma parcela mais ampla da economia pesquisada.

Ainda assim, é importante não transformar o resultado em uma previsão automática de recessão. O PMI é uma pesquisa mensal de empresas e pode oscilar por fatores temporários. A confirmação sobre o comportamento efetivo da economia depende dos indicadores oficiais de produção, comércio, serviços, emprego e PIB.

O que o resultado de setembro mostra, por enquanto, é uma economia que entrou no último trimestre do ano com menos impulso.

E, para o próximo governo, o desafio será conciliar a necessidade de reduzir a inflação e manter a credibilidade fiscal com a criação de condições para que consumo, investimento e atividade voltem a ganhar velocidade.