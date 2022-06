Serviços crescem, e transporte de passageiros supera nível pré-pandemia

O setor de serviços, o maior do PIB brasileiro, avançou 0,2% em abril. Apesar da variação próxima da estabilidade, no ano, a alta é de 9,5%, mostrando a recuperação das atividades após a fase mais crítica da pandemia de Covid-19, que deixou o setor nas cordas. Com esse resultado, inclusive, o setor está 7,2% acima do nível pré-pandemia, de fevereiro de 2020.

Segundo dados divulgados pelo IBGE nesta terça-feira, 14, um dos grandes destaques na recuperação é o setor de transportes de passageiros. A atividade avançou 2,3% em abril, chegando a 0,1% acima do nível de fevereiro de 2020, ou seja, as pessoas estão se locomovendo mais do que antes da pandemia de Covid-19. “Depois de dois anos e dois meses, o transporte de passageiros superou pela primeira vez o patamar pré-pandemia, ratificando, assim, a maior mobilidade da população, refletida no aumento das receitas das empresas que operam os transportes de passageiros nos seus diversos modais: aéreo, rodoviário e metroferroviário”, destaca o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo. A atividade acumula um ganho de 27,7% entre novembro de 2021 e abril de 2022.

Resultado

Em abril, a variação positiva no setor de serviços foi concentrada em duas das cinco atividades investigadas na pesquisa. Em informação e comunicação (0,7%), o destaque continua sendo das atividades de tecnologia da informação, que atingiram o ponto mais alto da série histórica da pesquisa. “Durante o auge do isolamento por conta da pandemia, houve uma alta demanda desses serviços e esse movimento perdura até os dias atuais, com as empresas continuando a demandar serviços como o de desenvolvimento de softwares, de aplicativos de videoconferência ou de marketing digital”, explica Lobo.

Já em serviços prestados às famílias (1,9%), a maior influência ficou a cargo dos serviços de alojamento e alimentação. “É um resultado que vem na esteira da continuidade do processo da retomada dos serviços de caráter presencial, notadamente, os bares e restaurantes”, detalha o gerente da pesquisa.

Em contrapartida, serviços profissionais, administrativos e complementares (-0,6%), transportes — aqui, incluindo cargas e serviços auxiliares a atividade (-1,7%) — e outros serviços (-1,6%) recuaram em abril. Os dois primeiros interromperam uma sequência de cinco taxas positivas seguidas, enquanto o último, com a retração, eliminou o avanço de 1,4% de março.

No confronto com abril de 2021, o volume de serviços cresceu 9,4%, marcando a 14ª taxa positiva consecutiva. Houve alta em quatro das cinco atividades, e crescimento em 64,5% dos 166 tipos de serviços investigados na Pesquisa Mensal de Serviços. Destaque para o setor de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (15,5%) e o de serviços prestados às famílias (60,8%), que exerceram as principais influências positivas. A única taxa negativa do mês ficou com o setor de outros serviços (-7,7%).

O acumulado do primeiro quadrimestre de 2022 foi de 9,5%, com taxa positiva em quatro das cinco atividades e alta em 66,9% dos 166 tipos de serviços pesquisados. Entre os setores, o destaque ficou para transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (15,6%). Serviços prestados às famílias (37,3%); profissionais, administrativos e complementares (8,1%); e informação e comunicação (3,2%) foram as demais altas. Apenas o setor de outros serviços (-3,8%) registrou taxa negativa. Já no acumulado nos últimos 12 meses, o índice chegou a 12,8%.