Serasa lança consulta gratuita de CNPJ pela internet

As empresas já podem consultar o CNPJ de forma gratuita e pela internet. A Serasa Experian lançou nesta terça-feira, 8, serviço que permite que as companhias verifiquem se há alguma pendência financeira registrada em seu nome.

No site Serasa Recupera, as empresas podem checar se estão negativadas e qual o débito pendente que as levou à inadimplência (banco, indústria, comércio atacadista, financeira, prestadoras de serviços de telefonia, energia elétrica e outros), além de ocorrências de títulos protestados. Para fazer a consulta on-line, é necessário realizar um cadastro no site, informando os dados de contato pessoal e da empresa consultada.

De acordo com o diretor de pessoa jurídica da Serasa Experian, Marcelo Leal, a novidade traz a oportunidade de as empresas consultarem suas pendências financeiras em um único ambiente digital, iniciando seu processo de renegociação com seus credores.

“É mais uma facilidade que colocamos à disposição dos empreendedores para que eles tenham acesso a serviços que possibilitem, acima de tudo, a construção de uma relação mais sustentável com o crédito”, diz.

A ferramenta permite ainda que as empresas negociem dívidas atrasadas pela internet diretamente com os credores.

Para isso, os responsáveis devem fazer um cadastrar, gratuito, no site e acessar a página onde estão listados os participantes com os quais a empresa possui alguma conta em aberto, que esteja na base de dados da Serasa.

Ao clicar no nome do credor serão apresentadas as pendências financeiras e, no caso dos participantes, também os canais de atendimento disponíveis para efetivar a renegociação.