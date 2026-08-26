Senna ganha jet de 350 cavalos e metade da produção vem ao Brasil

Ayrton Senna ganhou uma homenagem de 350 cavalos sobre a água. A Sea-Doo vai trazer ao Brasil cerca de metade das 1.991 unidades produzidas mundialmente de seu novo jet inspirado no tricampeão de Fórmula 1. Cada unidade custa R$ 230 mil.

Se o lote brasileiro for vendido ao preço anunciado, a edição pode movimentar perto de R$ 230 milhões no país. O número de unidades também carrega a homenagem: 1.991 remete ao ano do terceiro título mundial de Senna.

O modelo traz placa numerada, assinatura do piloto gravada a laser e pintura inspirada nas cores de seu capacete. Com motor de 350 cavalos, é o jet mais potente já lançado pela Sea-Doo.

A aposta no Brasil não é pequena por acaso. Desde 2023, o país é o maior mercado internacional da marca em volume de varejo. A estreia pública do modelo por aqui será no São Paulo Boat Show, entre 24 e 29 de setembro.

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Para uma marca que já transformou Senna em relógio, carro, roupa e objeto de coleção, faltava mesmo colocá-lo também sobre a água.