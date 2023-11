Senadores votam a Reforma Tributária; acompanhe ao vivo

O Senado Federal vota nesta quarta-feira a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45, a PEC da Reforma Tributária. O texto precisa de 49 votos favoráveis dos 81 parlamentares da casa em dois turnos de votação, que devem acontecer ainda nesta quarta-feira, 8.

O texto prevê a simplificação do sistema tributário brasileiro. Na prática, a PEC transforma cinco tributos (ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins) em três: Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e Imposto Seletivo (IS). Cada novo tributo terá um período de transição. A CBS (federal) e o IBS (estadual e municipal), que tributam o consumo, são formas de Imposto sobre Valor Agregado (IVA), cobrado no destino e com legislação uniforme em todo o país. O IVA é adotado, atualmente, em 174 países do mundo.

Os senadores votam o texto do senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da proposta, que fez diversas alterações na matéria em relação do que fora aprovado em julho na Câmara dos Deputados. Braga aumentou os regimes diferenciados, criou alíquotas diferenciadas para profissionais liberais e aumentou para 60 bilhões de reais o valor do Fundo de Desenvolvimento para os estados, para a compensação com a perda tributária de estados devido a mudança da cobrança no destino e não mais na origem.

A alíquota-base será definida em lei complementar posterior. Porém, o Ministério da Fazenda estimava uma matéria de até 27,5% após a apresentação do primeiro relatório de Braga, em 25 de outubro, que foi modificado novamente na CCJ, com a entrada de mais exceções.

Continua após a publicidade

Mudanças

O relatório de Eduardo Braga prevê um mecanismo de trava da carga tributária. Segundo o texto, o limite para a carga tributária será a média de 2012 a 2021, na proporção com o Produto Interno Bruto (PIB), representada pelas receitas com PIS/PASEP, COFINS, IPI, ISS e ICMS. “Pela fórmula apresentada no relatório, quando o PIB [Produto Interno Bruto] for zero, [o governo] não poderá aumentar a carga tributária. Quando o PIB for negativo, não terá aumento de carga tributária”, diz Braga.

Na avaliação dos senadores Esperidião Amin (PP-SC), Carlos Portinho (PL-RJ), Izalci Lucas (PSDB-DF) e Rogerio Marinho (PL-RN), líder da oposição na Casa, o mecanismo não será efetivo. Eles apoiaram uma alíquota limite de 20% para a soma da CBS e do IBS, que só poderia ser aumentada por meio de referendo popular. A emenda, apresentada por Marinho, foi uma das rejeitadas pelos parlamentares.

“De acordo com as palavras do ministro [da Fazenda] Fernando Haddad, o imposto [pode passar a ser] de 27,5%. Sabe qual é o maior IVA do mundo até agora? O da Hungria, que é 27%. Vamos oferecer ao Brasil o maior imposto sobre valor agregado do mundo”, diz Marinho.