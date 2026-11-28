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Em entrevista à apresentadora Livia Raick, no programa Mercado, de VEJA+TV, o senador Helder Barbalho afirmou que Luiz Carlos Trabuco, anunciado como novo Ministro da Fazenda, é a conciliação de alguém que tem na sua história uma origem humilde e vitórias a partir do seu sucesso profissional.

Ex-governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, se prepara para assumir o cargo de senador em 2027 e elogiou a escolha do presidente Lula para a pasta econômica. Ele ainda afirmou que a origem humilde de Trabuco dá a ele credenciais para além das profissionais.

“É importante destacar essa origem humilde, já que o próximo Ministro da Fazenda terá o grande desafio (…) que é a conciliação das contas publicas do Brasil com o custo de vida dos Brasileiros. Para que a gente possa conciliar equilíbrio fiscal com os programas sociais e os direitos adquiridos pela sociedade brasileira.”, disse Barbalho, que também sinalizou que é preciso acreditar que o novo ministro do Governo Lula 4 terá autonomia para novos cortes fiscais, como clama o mercado financeiro.

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“Temos que torcer para que o Trabuco possa fazer um excelente trabalho. A conversa com o presidente Lula deve ter sido muito clara no sentido das expectativas do presidente e não creio que alguém como Trabuco não estaria amplamente transparente em colocar o seu pensamento. E ele não aceitaria esse convite se não tivesse o mínimo de liberdade para construir a sua agenda.”, explicou o político.

Trabuco é um dos principais nomes do sistema financeiro brasileiro. Presidente do Conselho de Administração do Bradesco, ele aceitou o convite do presidente Lula na quinta-feira, 26, como noticiado com exclusividade por VEJA, e assumirá a Fazenda no ano que vem. Para Helder Barbalho, o ministro tem estatura e credenciais fundamentais para sentar à mesa com o Congresso Nacional, que saiu das urnas majoritariamente com o perfil conservador.

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“Essas credenciais dão a ele um voto de confiança do Congresso e do mercado, dos articulistas econômicos. E a própria oposição deixando claro que gera uma expectativa enorme, mas que respeita positivamente a escolha de Trabuco. Nós temos que confiar.”, concluiu o senador recém-eleito.