Senado vota pauta-bomba com impacto de R$ 30 bi sobre as contas públicas

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), agendou para esta terça-feira, 30, a votação em plenário da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 14/2021, que prevê conceder aposentadoria especial a Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Epidemias. Politicamente, a decisão de Alcolumbre é mais um capítulo do seu embate com o presidente Lula e um dos primeiros testes para a nova líder do governo na casa legislativa, Teresa Leitão (PT-PE). Ela tem como desafio reaproximar Alcolumbre e Lula.

O texto da PEC contém vantagens para essas categorias profissionais em critérios como idade mínima e tempo de contribuição, além de integralidade e paridade dos valores pagos. Estima-se que a proposta custará 30 bilhões de reais aos cofres públicos pelos próximos dez anos. Trata-se de uma das tantas pautas-bomba do Congresso em ano eleitoral que tendem a piorar a situação fiscal do país — apontada como uma das culpadas pelo cenário de juros altos. Nesta terça-feira, 30, será divulgada a balança orçamentária, um termômetro de curto prazo da trajetória das contas públicas.

Nos Estados Unidos, a Suprema Corte ampliou nesta segunda-feira os poderes do presidente Donald Trump ao reconhecer o seu direito de demitir funcionários de agências independentes. Ao mesmo tempo, porém, os juízes blindaram, ao menos por ora, Lisa Cook, diretora do Federal Reserve (Fed), da exoneração. Trump exerce forte pressão sobre Cook e outros integrantes do banco central americano que não cedem à sua defesa de taxa de juros mais baixa. Cook foi acusada pelo Departamento de Justiça do governo de fraude hipotecária, o que foi apontado como uma justificativa para demiti-la. A decisão da Suprema Corte preserva a autonomia do Fed, com o argumento de que a demissão imediata de Cook, antes que ela possa se defender das acusações, comprometeria a estabilidade dos mercados. Trump não se deu por satisfeito e disse que adotará medidas para restringir a atuação de Cook.

O Ministério do Trabalho divulga o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), com os dados do saldo de vagas de trabalho formais no país. No fim da tarde, o governo anuncia o Plano Safra 2026/2027, com a previsão de liberação de crédito rural com juros abaixo das taxas de mercado. O total disponibilizado pode chegar a 600 bilhões de reais.

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Agenda

8h30 – Resultado do setor público (maio)

9h – Preços ao produtor (maio)

11h – Confiança do consumidor (EUA)

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11h – JOLTS/abertura de vagas de trabalho (EUA)

10h30 – Lula participa de Cúpula de Presidentes do Mercosul, em Assunção

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14h – Caged (maio)

17h – Lançamento Plano Safra