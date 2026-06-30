ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Senado vota pauta-bomba com impacto de R$ 30 bi sobre as contas públicas

Davi Alcolumbre agendou para esta terça-feira votação em plenário da PEC de aposentadoria especial para agentes de saúde

Por Redação 30 jun 2026, 08h04
PAGAMENTO - Davi Alcolumbre: 30 milhões de dólares teriam sido depositados em contas no exterior
Davi Alcolumbre, presidente do Senado (Carlos Moura/Agência Senado)
Continua após publicidade
Senado vota pauta-bomba com impacto de R$ 30 bi sobre as contas públicas Priorize VEJA no Google

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), agendou para esta terça-feira, 30, a votação em plenário da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 14/2021, que prevê conceder aposentadoria especial a Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Epidemias. Politicamente, a decisão de Alcolumbre é mais um capítulo do seu embate com o presidente Lula e um dos primeiros testes para a nova líder do governo na casa legislativa, Teresa Leitão (PT-PE). Ela tem como desafio reaproximar Alcolumbre e Lula.

O texto da PEC contém vantagens para essas categorias profissionais em critérios como idade mínima e tempo de contribuição, além de integralidade e paridade dos valores pagos. Estima-se que a proposta custará 30 bilhões de reais aos cofres públicos pelos próximos dez anos. Trata-se de uma das tantas pautas-bomba do Congresso em ano eleitoral que tendem a piorar a situação fiscal do país — apontada como uma das culpadas pelo cenário de juros altos. Nesta terça-feira, 30, será divulgada a balança orçamentária, um termômetro de curto prazo da trajetória das contas públicas.

Nos Estados Unidos, a Suprema Corte ampliou nesta segunda-feira os poderes do presidente Donald Trump ao reconhecer o seu direito de demitir funcionários de agências independentes. Ao mesmo tempo, porém, os juízes blindaram, ao menos por ora, Lisa Cook, diretora do Federal Reserve (Fed), da exoneração. Trump exerce forte pressão sobre Cook e outros integrantes do banco central americano que não cedem à sua defesa de taxa de juros mais baixa. Cook foi acusada pelo Departamento de Justiça do governo de fraude hipotecária, o que foi apontado como uma justificativa para demiti-la. A decisão da Suprema Corte preserva a autonomia do Fed, com o argumento de que a demissão imediata de Cook, antes que ela possa se defender das acusações, comprometeria a estabilidade dos mercados. Trump não se deu por satisfeito e disse que adotará medidas para restringir a atuação de Cook.

O Ministério do Trabalho divulga o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), com os dados do saldo de vagas de trabalho formais no país. No fim da tarde, o governo anuncia o Plano Safra 2026/2027, com a previsão de liberação de crédito rural com juros abaixo das taxas de mercado. O total disponibilizado pode chegar a 600 bilhões de reais.

Siga
Continua após a publicidade

Agenda

8h30 – Resultado do setor público (maio)

9h – Preços ao produtor (maio)

11h – Confiança do consumidor (EUA)

Continua após a publicidade

11h – JOLTS/abertura de vagas de trabalho (EUA)

10h30 – Lula participa de Cúpula de Presidentes do Mercosul, em Assunção

Continua após a publicidade

14h – Caged (maio)

17h – Lançamento Plano Safra

Publicidade
TAGS:
Abertura de mercado
Davi Alcolumbre
Mercado
Plano Safra
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).