Senado pauta projeto sobre a desoneração da folha para esta terça

O Senado Federal pode votar nesta terça-feira, 16, o projeto de lei que sobre a reoneração gradual da folha de pagamento de 17 setores da economia. A votação é mais um capítulo da novela que se arrasta desde dezembro do ano passado sobre a desoneração destes setores.

A proposta mantém a desoneração total neste ano e determina a reoneração gradual da tributação sobre a folha de pagamento de 2025 a 2027 — que é defendido pelo Ministério da Fazenda. Governo e senadores seguem nas negociações em torno da compensação da desoneração, exigência imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Por decisão de maio do STF, governo e Congresso têm a missão de encontrar recursos para pagar pela arrecadação perdida com a manutenção do benefício fiscal às empresas dos 17 setores. Foi dado um prazo de 60 dias, que se esgota nesta sexta-feira — e, caso nenhuma contrapartida seja aprovada, a desoneração cai e deixa de valer, como mostra o Radar.

Em junho, o governo apresento uma medida provisória que restringia o uso de créditos do PIS/Cofins para as empresas. Essa MP foi muito mal recebida pelo setor produtivo e parlamentares, tendo sido apelidada de PEC do “Fim do Mundo” porque, na prática, aumentava os custos de produção. A medida foi devolvida pelo Congresso, a quem cabe agora apresentar uma solução.

Continua após a publicidade

Como tem sido essa ‘novela’?

A disputa pela desoneração da folha, medida em vigor desde o governo Dilma, começou o ano passado, com a prorrogação do dispositivo até 2027. Nos últimos dias de 2023, Lula publicou uma medida provisória que previa a reoneração gradual da folha, o que irritou os senadores. Depois de muita negociação, o governo retirou o trecho da MP e enviou um projeto prevendo a desoneração — que não teve a celeridade esperada pelo Planalto, que recorreu ao STF contra a MP. No acordo feito entre o executivo e o legislativo, está a votação da reoneração gradual e as medidas que compensam a desoneração, estimada em 26,5 bilhões de reais pela Fazenda.

Uma das sugestões do governo seria o aumento de 1 ponto percentual na alíquota da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), tributo que incide sobre o lucro das empresas. Mas a maioria dos senadores resiste à ideia de aumentar tributos para fazer frente às desonerações.

Enquanto isso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou um leque de oito medidas que, combinadas, compensariam a renúncia fiscal tida com a desoneração. São elas:

Repatriação de recursos no exterior

Regularização de ativos

Atualização de valores de ativos

Multas do Desenrola das agências

Receitas de apostas esportivas

Receita da taxação de importados até 50 dólares

Dinheiro esquecido no sistema financeiro

Depósitos judiciais sem titularidade