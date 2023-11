Senado Federal aprova reforma tributária; texto volta à Câmara

O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, 8, a PEC da Reforma Tributária por 53 votos favoráveis a 24 contrários. Antes da promulgação, a pauta volta à Câmara dos Deputados, devido a alterações que foram feitas pelo Senado.

A aprovação é um avanço importante da pauta histórica — e enroscada — no parlamento brasileiro. Essa é a primeira mudança feita no sistema de impostos sobre o consumo no Brasil desde a redemocratização.

O texto aprovado prevê a simplificação do sistema tributário brasileiro. Na prática, a PEC transforma cinco tributos (ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins) em três: Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e Imposto Seletivo (IS). Cada novo tributo terá um período de transição. A CBS (federal) e o IBS (estadual e municipal), que tributam o consumo, são formas de Imposto sobre Valor Agregado (IVA), cobrado no destino e com legislação uniforme em todo o país. O IVA é adotado, atualmente, em 174 países.

Os senadores votam o texto do senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da proposta, que fez diversas alterações na matéria em relação ao que fora aprovado em julho na Câmara dos Deputados. Braga aumentou os regimes diferenciados, criou alíquotas menores para profissionais liberais e aumentou para 60 bilhões de reais o valor do Fundo de Desenvolvimento destinado aos estados para a compensação de perda tributária causada por mudança da cobrança no destino e não mais na origem.

Continua após a publicidade

A alíquota-base será definida em lei complementar posteriormente. Porém, o Ministério da Fazenda estimava uma alíquota de até 27,5% após a apresentação do primeiro relatório de Braga, em 25 de outubro, que foi modificado novamente na CCJ, com a entrada de mais exceções. Nesta quarta-feira, Braga acatou mais seis emendas, como a inclusão do setor de eventos nos regimes diferenciados, com desconto de até 60% na alíquota.

Tramitação

O projeto é tratado como prioritário pelo governo Lula, assim como era no governo Bolsonaro. A PEC 45, que está em discussão no plenário do Senado, foi apresentada em 2019 pelo deputado Baleia Rossi (MDB-SP), com base nos estudos de Bernard Appy, hoje secretário do Ministério da Fazenda. No mesmo ano, o Senado também mandou a PEC 110, que tratava do IVA. Enquanto isso, o Ministério da Economia enviou um projeto da criação da CBS, que substitui PIS e Cofins. Todos esses textos discutidos nos últimos quatro anos foram incorporados no projeto aprovado nesta quarta-feira. A PEC volta agora para a Câmara dos Deputados, para que os parlamentares aprovem as mudanças feitas na outra casa. Depois dessa aprovação, se não houver mais mudanças no texto, a PEC vai à promulgação no Congresso Nacional e, finalmente,