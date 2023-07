Senado aprova indicação de Gabriel Galípolo para a diretoria do BC

Por 39 votos favoráveis a 12 contrários, o Senado Federal aprovou a indicação do economista Gabriel Muricca Galípolo para a diretoria de Política Monetária do Banco Central. Mais cedo, ele havia sido sido aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), após sabatina.

O advogado Ailton Aquino dos Santos, servidor de carreira da autarquia, foi aprovado por 42 votos para a diretoria de Fiscalização e será o primeiro negro na história da diretoria do BC. Dez senadores votaram contra a indicação e houve uma abstenção.

Os dois diretores também garantem cadeira no Comitê de Política Monetária (Copom) e devem participar já da próxima reunião, marcada para agosto. Há expectativa para o primeiro corte na Selic depois de sete manutenções consecutivas. A Selic encontra-se em 13,75% ao ano e há forte pressão tanto do governo, quanto do setor produtivo, para a redução da taxa.

Durante a sabatina, Galípolo citou por algumas vezes o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sinalizando harmonia com o comandante da autarquia, que virou alvo do governo petista pelo atual patamar da taxa de juros (13,75% ao ano). O ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda afirmou que o país vive um momento para equilibrar a política monetária (do BC) e fiscal (do governo) olhando para o crescimento do país. “Todas as medidas que foram tomadas, já com a queda dos juros futuros, vêm contribuindo para um cenário que pode estimular investimentos e crescimento.”

O economista também disse que a equipe econômica do governo trilha “o caminho mais difícil” para lidar com os problemas sistêmicos e ter sustentabilidade “econômica, social e ambiental”. Ele fez acenos aos poderes Legislativo e Judiciário pela melhora do momento econômico no Brasil e destacou o trabalho do Ministério da Fazenda. “O debate republicano, à luz do sol, sobre os gastos tributários que derrubou e afastou muitas vezes o advogar da tese de que não existe alternativa e que o povo não cabe no Orçamento. O debate vem sendo feito de forma clara, democrática e republicana, que é uma questão de escolha”, declarou. Questionado sobre uma possível redução do atual patamar dos juros, Galípolo se contentou em dizer que há uma sinalização de corte pelo mercado financeiro prevista pela taxa de juros futuros.

O atual patamar da taxa Selic é o grande ponto de tensão entre o governo e o BC. Na ocasião da formalização da indicação, Haddad disse que Galípolo poderia harmonizar a relação do Executivo com a autoridade monetária.

A indicação de Galípolo conta com a relatoria do senador Otto Alencar (PSD-BA), aliado de Lula. Segundo o parecer, Galípolo já demonstrou seu “alto nível de qualificação” para justificar a indicação e que tem “larga experiência em cargos públicos” e “sólida formação acadêmica”.

