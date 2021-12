Senado aprova a prorrogação da desoneração da folha para 17 setores

O Senado Federal aprovou nesta quinta-feira, 9, um projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia até 2023. O projeto, que tinha sido aprovado em caráter terminativo em comissões na Câmara dos Deputados teve votação simbólica no plenário do Senado. A matéria agora segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro, que já se declarou favorável ao texto e não deve vetar a medida.

A desoneração da folha é um benefício que está em vigor desde o governo de Dilma Rousseff e tinha validade até dezembro do ano passado. Em 2020, o Congresso aprovou a desoneração para 2021, impondo uma derrota à equipe econômica de Paulo Guedes, que defendia uma desoneração ampla, por meio da recriação de um imposto sobre transações, nos moldes da extinta CPMF. Seguindo o Ministério da Economia, Bolsonaro vetou o projeto, e o Congresso derrubou o veto posteriormente. Neste ano, temendo o efeito negativo que o fim do benefício tributário poderia ter nos dados de desemprego, que estão atualmente na casa dos 13%, o presidente declarou que sancionaria a desoneração até 2023. O relatório original do deputado Jeronimo Goergen (PP-RS) previa o benefício até 2026.

A concessão do benefício setorial, que custa cerca de 10 bilhões de reais ao ano para o governo, não agrada a equipe econômica, mas os empregadores alegam que o fim dele acarretaria demissões. Os setores beneficiados possuem, atualmente, 6 milhões de pessoas.

O mecanismo permite que as empresas paguem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta em vez de 20% sobre a folha de salários. Os setores beneficiados pela desoneração são de calçados, call center, comunicação, confecção/vestuário, construção civil, empresas de construção e obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos e carroçarias, máquinas e equipamentos, proteína animal, têxtil, TI (tecnologia da informação), TIC (tecnologia da informação e comunicação), projeto de circuitos integrados, transporte metroferroviário de passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas.

Desoneração ampla

A ideia de tirar impostos sobre a folha de pagamento de forma ampla e não apenas setorizada continua viva na área técnica do governo. Um estudo encomendado pelo Ministério do Trabalho e Previdência sugeriu alterações em mais de 300 dispositivos legais sobre relações de trabalho e sindicais. Uma das principais propostas diz respeito à desoneração ampla.

O estudo do Grupo de Altos Estudos do Trabalho (GAET) sugere alguns caminhos, como a diminuição da Contribuição Patronal para a Previdência (CPP), cuja alíquota atual é de 20%, e das contribuições compulsórias às entidades privadas que compõem o Sistema S (incluindo o Sebrae), alíquota atual de 3,1%, e o salário-educação, de 2,5%. Esse é um pleito antigo de empresários para aumentar a força de trabalho formal sem que os encargos tributários pesem sobre a folha, vistos como grande impeditivo para a contratação de trabalhadores. Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), a perda de arrecadação com as desonerações seria da ordem de 50 bilhões de reais, mas o relatório pontua que a queda de arrecadação por trabalhador seria compensada com a potencial expansão do emprego formal.

O Ministério do Trabalho informa que os estudos não representam a opinião do governo, e que são de responsabilidade exclusiva dos autores do relatório.