O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, decidiu nesta terça-feira, 17, pelo adiamento, para a quarta-feira, da votação do projeto de ajuste do governo Lula (PLP 299/2026) que reduz desonerações, revê gastos e altera regras orçamentárias para elevar o espaço fiscal do orçamento no ano que vem.

Apresentado na semana passada pela equipe econômica do governo, o texto-base do projeto já tinha sido aprovado em plenário na quinta-feira, 12, por 45 votos a 31, mas ficou faltando a apreciação dos chamados destaques, que são pontos da lei separados pelos parlamentares para serem discutidos à parte.

A continuidade das discussões para a votação dos destaques, agendada para a sessão plenária desta terça-feira, chegou a ser iniciada no final desta tarde, mas acabou interrompida por Alcolumbre. O presidente da Casa atendeu ao pedido do relator da matéria, o senador Eduardo Braga, para dar o dia adicional de prazo para que sejam concluídas as negociações junto às bancadas do partido a respeito de como redefinir os pontos do texto levados a destaque.

Também foi levado em consideração o fato de que, entre a sessão da quinta e a desta terça-feira, foram apresentadas novas emendas dos parlamentares ao relator, ainda não levadas a público. Braga afirmou que deve comportá-las em novo relatório a ser apresentado para votação logo no início da sessão da quarta, às 16h.

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A versão do projeto aprovada na semana passada pelos senadores reduz benefícios tributários, permite adiar parte dos repasses a estados e municípios previstos na Lei Kandir e estabelece prazo para o Congresso regulamentar os chamados supersalários no serviço público. Segundo estimativas do Executivo, as medidas podem melhorar o resultado das contas públicas em até 56,1 bilhões de reais em 2027.

Destaques pendentes

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Entre os quatro destaques separados pelos senadores para votação própria, está o requerimento que questiona as mudanças nos repasses da Lei Kandir. A regra proposta permitiria que a União adie aproximadamente 12 bilhões de reais em transferências a Estados e municípios entre 2027 e 2030, distribuindo os pagamentos ao longo dos anos seguintes, até 2037. Parte dos parlamentares querem retirar esse mecanismo do projeto.

Outro ponto de polêmica que foi destacado diz respeito ao mecanismo incluído no texto por Braga que restringe as compensações tributárias do governo às empresas. As compensações tributárias são créditos que as empresas recebem do Fisco em relação a impostos que acabam pagando a mais ao longo do processo produtivo e que elas podem usar depois para pagar outros impostos.

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O ponto foi contestado também junto ao Senado por entidades empresariais, que afirmam que isso vai elevar os custos e prejudicar o fluxo de caixa das empresas, já que elas precisarão desembolsar mais dinheiro para pagar tributos sendo que possuem os créditos para isso.

Outro destaque propõe a votação em separado de um dispositivo que estabelece que a nova legislação não cria obrigações futuras para a União nem pode prejudicar benefícios já concedidos com base nas regras atualmente em vigor.

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O último requerimento reúne mudanças em diferentes pontos do pacote. A proposta é reduzir de 2% para 0,6% o limite de crescimento real das despesas utilizado para fins de contingenciamento. O destaque também pretende retirar a autorização para excluir até 10,5 bilhões de reais em gastos com a subvenção ao diesel do cálculo da meta fiscal de 2026.

Com informações da Agência Senado