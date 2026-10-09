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Economia

Semenzato prepara novo fundo de investimentos de R$ 300 milhões

Objetivo é captar recursos para ampliar gama de redes de franquias ligadas a seu grupo

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 10h00
José Carlos Semenzato
CAPTAÇÃO Semenzato: 300 milhões de reais para redes de franquias (Divulgação/Divulgação)
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A SMZTO, gestora de José Carlos Semenzato especializada em franquias, prepara seu terceiro fundo de investimento, com meta de levantar 300 milhões de reais. A captação começará com familiares e amigos do empresário, antes de avançar para gestores de fortunas e outros investidores.

À frente da nova captação está Bruno Semenzato, filho de José Carlos. O primeiro fundo da SMZTO, em 2020, reuniu 50 milhões de reais, e o segundo recebeu compromissos de aporte de 195 milhões em 2023. Agora, Bruno busca nova cifra para ampliar os investimentos em redes de franquias.

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