Semenzato prepara novo fundo de investimentos de R$ 300 milhões

A SMZTO, gestora de José Carlos Semenzato especializada em franquias, prepara seu terceiro fundo de investimento, com meta de levantar 300 milhões de reais. A captação começará com familiares e amigos do empresário, antes de avançar para gestores de fortunas e outros investidores.

À frente da nova captação está Bruno Semenzato, filho de José Carlos. O primeiro fundo da SMZTO, em 2020, reuniu 50 milhões de reais, e o segundo recebeu compromissos de aporte de 195 milhões em 2023. Agora, Bruno busca nova cifra para ampliar os investimentos em redes de franquias.