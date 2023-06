Semenzato classifica Selic em 13,75% como “lamentável”

O empresário José Carlos Semenzato, presidente do grupo SMZTO e estrela do reality televisivo Shark Tank, espera que o governo seja mais atuante para estimular a volta do consumo no país. Em entrevista a VEJA, ele lamenta o atual patamar da taxa básica de juros, a 13,75% ao ano, e disse estar torcendo para que o programa de renegociação de dívidas do governo, o Desenrola Brasil, possa fomentar a economia do país. O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central se reuniu nesta quarta-feira, 21, para decidir pela manutenção do patamar atual dos juros no país. Pela sétima reunião segunda, o Copom manteve os juros nos 13,75%, taxa vigente desde agosto do ano passado.

“É lamentável que a gente viva um momento de inflação tão alta no mundo e que a gente tenha juros tão altos como temos hoje no Brasil. Isso é um grande impeditivo ao crescimento”, ressalta. “A minha expectativa era de que a gente já pudesse nesse primeiro semestre do ano ter anúncios importantes como mais dinheiro ofertado ao mercado, seja para financiamento ou refinanciamento, e que as taxas de juros pudessem se tornar mais atrativas, com o arrefecimento da inflação, que está alta no mundo todo pós-pandemia”.

Conhecido como o “Rei das Franquias”, com investimentos em redes como EspaçoLaser, OdontoCompany e Instituto Embelleze, Semenzato diz “torcer” para que o governo consiga ampliar suas políticas de assistência aos menos favorecidos. ” A nossa torcida é para que o governo encontre rapidamente um caminho de injetar mais dinheiro na economia. Essa é uma roda do sucesso, porque ele injeta capital, que gera mais consumo e automaticamente as empresas começam a retomar o crescimento”, diz ele. “A gente poderia crescer muito mais se tivéssemos um ambiente mais favorável para os empreendedores. É sempre bom ressaltar que temos uma das maiores taxas de impostos do mundo, com uma lei trabalhista que também limita que os investidores possam abrir novos negócios. Mas eu sou otimista. Tenho expectativa de dias melhores.”

