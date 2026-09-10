Semana do Cinema começa nesta quinta-feira com ingressos a partir de R$ 10

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A Semana do Cinema está de volta com ingressos a partir de 10 reais para sessões até as 17h e 12 reais nos demais horários, de 10 a 16 de agosto. Grandes redes e cinemas independentes participam da ação em todo o Brasil, oferecendo uma chance imperdível de ver lançamentos e filmes em cartaz por um preço reduzido. Consulte a programação.

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Ir ao cinema vai custar menos a partir desta quinta-feira, 10. A nona edição da Semana do Cinema oferece ingressos por 10 reais para sessões iniciadas antes das 17h e por 12 reais para os demais horários, inclusive aos fins de semana. A promoção segue até a próxima quarta-feira, 16, e é válida para as sessões tradicionais das redes participantes.

Entre as principais redes que aderiram à campanha estão Cinemark, Cinépolis, Cinesystem, Kinoplex, PlayArte e UCI Cinemas. A ação também alcança cinemas independentes e de rua em diferentes cidades. Em São Paulo, participam, por exemplo, Cine Belas Artes, Cine Segall, Reserva Cultural, Espaço Petrobras de Cinema e Cine Marquise.

A campanha tem abrangência nacional, com salas participantes em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Salvador, Recife e Porto Alegre, além de outros municípios. Como a adesão e a programação podem variar de acordo com a unidade, a recomendação é consultar as sessões específicas antes da compra.

Na programação, o público poderá escolher entre lançamentos e filmes que continuam em cartaz. Entre os títulos estão “A Odisseia”, de Christopher Nolan, “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, “O Convite”, de Olivia Wilde, “Refém Por Um Fio”, nova obra de Gus Van Sant, “Minha Melhor Amiga”, com Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, “Ponto Sem Retorno”, de Ridley Scott, e mais. A disponibilidade varia conforme o cinema e a cidade.

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Na Cinemark, salas IMAX, Prime/VIP e poltronas D-BOX têm preços promocionais próprios, de 20 reais durante a tarde e 24 reais à noite. As unidades da rede no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, e no VillageMall, no Rio, não participam.

A promoção não contempla, de forma geral, pré-estreias, shows e salas especiais. Além dos ingressos, as redes participantes também prepararam descontos em combos de pipoca e refrigerante. A Semana do Cinema é organizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da Abraplex, Ingresso. com e Grupo Consciência.