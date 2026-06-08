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Economia

Sem Taiwan, os EUA param: A dependência que expõe o coração da economia digital americana

De smartphones a inteligência artificial, a infraestrutura tecnológica americana depende de uma única ilha asiática que domina a fabricação dos chips

Por Ernesto Neves, de Taipé 8 jun 2026, 08h01 | Atualizado em 10 jun 2026, 16h09
Complexo industrial da TSMC com edifícios modernos e o logo vermelho da empresa. Um lago com fonte e paisagismo verde em primeiro plano. Montanhas ao fundo sob céu azul com nuvens esparsas
Sede da TSMC, em Taiwan: companhia de chips abastece a economia dos Estados Unidos (Divulgação/Divulgação)
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Sem Taiwan, os EUA param: A dependência que expõe o coração da economia digital americana Priorize VEJA no Google

A economia dos Estados Unidos depende de um ponto no mapa que muitos americanos não saberiam localizar com precisão: Taiwan.

A pequena ilha no leste da Ásia se tornou peça central de uma cadeia industrial que sustenta desde smartphones até os sistemas de inteligência artificial que estão transformando o Vale do Silício.

Essa dependência não é recente, mas atingiu um novo nível com a explosão da inteligência artificial. Hoje, parte significativa dos chips mais avançados usados por empresas como Apple, Nvidia, Google e Microsoft é fabricada em Taiwan.

Na prática, isso significa que o funcionamento da economia digital americana está ligado à capacidade industrial de um único território.

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O que Taiwan realmente produz que o mundo não consegue substituir

O ponto mais importante para entender essa relação é simples: Taiwan não fabrica qualquer chip. A ilha domina a produção dos semicondutores mais avançados do planeta, aqueles usados em inteligência artificial, supercomputação e smartphones de última geração.

Essa produção é liderada pela empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a TSMC, responsável por fabricar chips para praticamente todas as grandes empresas de tecnologia do mundo ocidental.

A TSMC não é apenas uma fabricante. Ela funciona como uma espécie de “fábrica terceirizada global”, produzindo chips desenhados por empresas como Nvidia, Apple e AMD, mas que não têm capacidade de fabricá-los sozinhas.

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Por que os EUA não produzem esses chips em casa

Os Estados Unidos ainda têm empresas líderes em design de chips, mas perderam ao longo das últimas décadas a capacidade de produção em escala avançada.

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Fabricar os chips mais modernos exige investimentos que chegam a dezenas de bilhões de dólares, além de uma cadeia altamente especializada de fornecedores, engenharia de precisão e equipamentos que poucas empresas no mundo dominam.

Hoje, nenhuma fábrica fora de Taiwan consegue produzir com a mesma escala, custo e eficiência os chips mais avançados usados em inteligência artificial.

Mesmo os projetos de reindustrialização dos EUA ainda estão em fase inicial e não conseguem atender à demanda atual.

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A ligação direta com a inteligência artificial

A dependência americana de Taiwan ficou ainda mais evidente com o avanço da inteligência artificial.

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Modelos de IA, como os usados em assistentes virtuais, sistemas de busca e geração de imagens, precisam de uma quantidade enorme de processamento. Esse processamento depende de chips de altíssima performance, fabricados quase exclusivamente pela TSMC.

Empresas como Nvidia, Microsoft e Google projetam esses chips, mas dependem da capacidade industrial de Taiwan para produzi-los em escala.

Sem essa produção, o ritmo de desenvolvimento da IA nos Estados Unidos seria significativamente mais lento.

A cadeia invisível que conecta Silicon Valley a Taipei

Do lado do consumidor, essa relação é quase invisível. Um iPhone, por exemplo, pode ser projetado na Califórnia, mas seus componentes mais críticos vêm da Ásia — especialmente de Taiwan.

O mesmo vale para data centers usados por empresas americanas de tecnologia. Os chips que alimentam esses sistemas são fabricados em Taiwan antes de serem enviados para montagem e instalação em diferentes partes do mundo.

Isso cria uma cadeia global altamente concentrada, em que Taiwan ocupa um papel desproporcional em relação ao seu tamanho econômico.

O risco estratégico que preocupa Washington

Essa dependência não é apenas econômica, mas também estratégica.

Autoridades americanas têm expressado preocupação com o fato de que a produção dos chips mais avançados do mundo esteja concentrada em uma única região, próxima à China continental.

Qualquer interrupção nessa cadeia, seja por fatores geopolíticos, climáticos ou logísticos, teria impacto direto em empresas americanas de tecnologia e, por consequência, na economia dos Estados Unidos.

Por isso, o governo americano tem incentivado a construção de fábricas de semicondutores dentro do próprio país, mas esse processo é lento e ainda não substitui a produção taiwanesa.

O paradoxo da tecnologia americana

O mais curioso nesse cenário é que os Estados Unidos continuam liderando o design das tecnologias mais avançadas do mundo, mas dependem de outro país para fabricá-las.

Em outras palavras, o país que cria a inteligência artificial mais poderosa do planeta não controla totalmente a infraestrutura que torna essa inteligência possível.

Essa divisão entre “quem projeta” e “quem fabrica” ajuda a explicar por que Taiwan se tornou um dos territórios mais estratégicos da economia global.

O que isso significa para o futuro da economia global

A dependência dos Estados Unidos em relação a Taiwan não deve diminuir no curto prazo. Pelo contrário, com o crescimento da inteligência artificial, a demanda por chips avançados tende a aumentar ainda mais.

Isso reforça o papel da ilha como peça central da economia digital global e transforma uma questão industrial em um tema geopolítico de primeira ordem.

No centro desse sistema está uma realidade simples: sem Taiwan, a velocidade da inovação tecnológica americana seria muito diferente da que se vê hoje.

*O repórter viajou a Taiwan a convite do Taiwan External Trade Development Council (Taitra)

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Economia
Inteligencia Artificial
Taiwan
Tecnologia
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