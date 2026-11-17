O Ibovespa deve continuar pressionado, enquanto o dólar pode disparar para 6 reais nas próximas semanas, caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não anuncie um nome de perfil técnico para o Ministério da Fazenda. Outro fator que contribui para a turbulência nos mercados é a ausência de um pacote fiscal capaz de conter o avanço das despesas obrigatórias. Essas são as perspectivas de analistas ouvidos por VEJA Negócios nesta terça-feira, 17.

Na véspera, o Ibovespa recuou 1,83%, aos 169.295,40 pontos. O dólar fechou em alta de 2,15%, cotado a 5,79 reais. Para o pregão desta terça-feira, os especialistas veem possibilidade de recuperação. No médio prazo, porém, a perspectiva é de continuidade das tensões.

Desde a eleição do presidente Lula, o Ibovespa recua 17% e o dólar avança 16%. Em meio a esse cenário, os investidores estrangeiros já retiraram 11,5 bilhões de reais da Bolsa desde a vitória de Lula, o que pressiona o câmbio. Para os analistas, a moeda americana pode alcançar a marca de 6 reais.

“Vejo que o dólar deve continuar subindo nas próximas semanas. A moeda americana tende a subir para a faixa dos 6 reais se o governo não anunciar um nome técnico para a Fazenda e não trouxer um pacote fiscal que traga um corte das despesas obrigatórias”, diz Felipe Sant’Anna, especialista em investimentos do grupo Axia Investing.

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O analista avalia que o pacote fiscal do governo não produziu impacto relevante sobre as despesas com previdência e aposentadorias, que representam a maior parcela dos gastos obrigatórios e precisariam passar por cortes expressivos.

Além disso, algumas medidas incluídas no pacote não reduzem despesas, mas ampliam a arrecadação. É o caso da restrição à compensação de créditos tributários, que deve gerar um incremento estimado entre 12,8 bilhões de reais e 18,3 bilhões de reais em 2027. “É como contar com o ovo antes de a galinha botar. Isso não resolve o problema estrutural brasileiro”, explica Sant’Anna.

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Já João Debom, sócio da Supernova Investimentos, avalia que a escolha do próximo ministro da Fazenda também poderia melhorar o humor dos investidores. Segundo ele, entre os quadros do PT, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, é atualmente o nome com menor rejeição no mercado financeiro.

Isso porque Fonteles apresenta um perfil mais favorável à iniciativa privada do que outros integrantes do partido. Durante seu mandato, o governador promoveu a privatização da estatal de saneamento do Piauí. “Isso mostra que ele não tem aversão às ideias de mercado. Embora seja do PT, Fonteles é o nome que mais reduziria o prêmio de risco no curto prazo”, afirma Debom.

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Ibovespa deve continuar em queda

Pedro Galdi, analista da AGF, também avalia que o Ibovespa e o dólar devem permanecer pressionados pelo ambiente de incerteza. “Várias casas estão rebaixando Brasil (JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley). O cenário futuro é extremamente preocupante”, diz.

Na segunda-feira, 16, o Morgan Stanley rebaixou sua recomendação para as ações brasileiras de neutra (equalweight) para venda (underweight). Segundo os analistas, a ausência de um arcabouço fiscal capaz de estabilizar a trajetória da dívida pública, o risco de deterioração dos lucros das empresas e a continuidade da migração de recursos para ativos internacionais justificam a mudança de perspectiva para o mercado brasileiro.

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Os especialistas do banco avaliam que a desaceleração econômica, combinada ao elevado custo do capital, deve pressionar os resultados das companhias brasileiras. O Morgan Stanley calcula que os lucros corporativos estão sujeitos a um risco de queda entre 10% e 20%. Na avaliação da instituição, o mercado brasileiro permanece em um estágio avançado do ciclo econômico, sem sinais claros de melhora estrutural.

Diante desse cenário, os analistas projetam uma desvalorização de 5,5% da Bolsa brasileira até o fim de 2027, em relação ao fechamento de segunda-feira, 16. Com isso, o Ibovespa encerraria o período próximo dos 160 mil pontos.

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A perspectiva contrasta com as projeções para os demais mercados da América Latina. Segundo o Morgan Stanley, as ações argentinas podem acumular valorização de 35% até o fim de 2027, enquanto as bolsas do Chile e do México têm potencial de avanço de 32% e 15%, respectivamente. Para a região como um todo, a estimativa é de retorno de 7% em dólares.

Assim, os analistas avaliam que os mercados brasileiros devem continuar sob pressão enquanto o governo não apresentar um nome para o Ministério da Fazenda que transmita confiança aos investidores e um plano fiscal capaz de conter o crescimento das despesas obrigatórias. Até lá, o dólar pode continuar em trajetória de alta e alcançar os 6 reais.