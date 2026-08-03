Sem financiamento, 70% dos consumidores dizem que não conseguiriam comprar um smartphone, aponta Datafolha

Conseguir comprar um smartphone ainda é um desafio para muitos brasileiros. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha mostra que 70% dos consumidores que utilizaram o financiamento com garantia digital afirmam que não teriam conseguido adquirir o aparelho naquele momento sem essa modalidade de crédito.

O modelo permite que o celular tenha algumas funcionalidades restringidas gradualmente em caso de inadimplência, conforme previsto em contrato. Segundo o levantamento, essa alternativa tem sido uma opção para consumidores que encontram dificuldades para conseguir aprovação em bancos e financeiras tradicionais.

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A pesquisa mostra que 72% dos entrevistados já tentaram obter crédito para compras e tiveram o pedido negado. Além disso, 90% defendem que pessoas negativadas ou com restrições financeiras também devem ter acesso a modalidades seguras de financiamento para comprar um smartphone. O estudo também reforça a importância do celular na rotina dos brasileiros. Para 80% dos entrevistados, o aparelho tem importância máxima ou muito alta no dia a dia. Já 69% afirmam utilizá-lo para trabalhar ou complementar a renda, seja por meio de aplicativos, vendas, prestação de serviços ou administração de pequenos negócios.

Sem acesso a esse tipo de financiamento, os impactos seriam significativos. Apenas 32% disseram que aguardariam juntar dinheiro para comprar o aparelho à vista. Outros 29% afirmaram que precisariam optar por um celular mais barato ou usado, enquanto o mesmo percentual declarou que ficaria sem o dispositivo naquele momento. Também houve relatos de consumidores que dependeriam do cartão de crédito ou do CPF de terceiros para realizar a compra.

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Para Luciano Timm, presidente da Associação Brasileira de Liberdade Econômica (ABLE), os dados mostram que o debate sobre acesso ao crédito deve considerar a experiência dos próprios consumidores. “A pesquisa mostra que os consumidores compreendem o funcionamento desse modelo de financiamento, reconhecem seus benefícios e desejam preservar sua liberdade de escolha. O que aparece com clareza nos dados é uma demanda por mais opções, não por menos opções.”

A percepção positiva também aparece na avaliação da modalidade. Cerca de 75% acreditam que esse tipo de financiamento amplia o acesso ao crédito para quem normalmente encontra dificuldades nas linhas convencionais. Além disso, 72% consideram legítima a aplicação de restrições graduais ao aparelho quando essas condições estão previstas no contrato.

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O levantamento também aponta um alto índice de transparência percebida pelos consumidores. Três em cada quatro entrevistados classificaram como boas ou ótimas as informações recebidas sobre juros, parcelas e condições do financiamento, enquanto 88% disseram ter sido informados sobre as consequências de atrasos nos pagamentos. Desse total, 82% afirmaram que essas explicações foram apresentadas antes ou durante a contratação.

No resultado geral, 83% avaliaram positivamente o financiamento com garantia digital e 78% disseram preferir ter acesso a essa modalidade de crédito a não conseguir financiar um smartphone. Para a ABLE, os resultados reforçam a necessidade de que eventuais mudanças regulatórias sejam baseadas em evidências e considerem os impactos sobre o acesso ao crédito para consumidores que enfrentam maiores dificuldades de inclusão financeira.