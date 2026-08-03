ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Sem financiamento, 70% dos consumidores dizem que não conseguiriam comprar um smartphone, aponta Datafolha

Levantamento mostra que maioria dos entrevistados já teve crédito negado e vê no financiamento com garantia digital uma alternativa para acesso ao celular

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 14h39
Relatório mostra que as denúncias ao Disque 100 atingiram o maior nível da série histórica em 2024, com mais de 90% das vítimas sendo mulheres negras.
A woman in a colorful dress uses her smartphone outdoors. The image focuses on her hands, emphasizing her interaction with the device. The background is blurred but suggests an urban setting. (Roger/AdobeStock/Reprodução)
Continua após publicidade
Sem financiamento, 70% dos consumidores dizem que não conseguiriam comprar um smartphone, aponta Datafolha Priorizar nos meus resultados Google

Conseguir comprar um smartphone ainda é um desafio para muitos brasileiros. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha mostra que 70% dos consumidores que utilizaram o financiamento com garantia digital afirmam que não teriam conseguido adquirir o aparelho naquele momento sem essa modalidade de crédito.

O modelo permite que o celular tenha algumas funcionalidades restringidas gradualmente em caso de inadimplência, conforme previsto em contrato. Segundo o levantamento, essa alternativa tem sido uma opção para consumidores que encontram dificuldades para conseguir aprovação em bancos e financeiras tradicionais.

Continua após a publicidade

A pesquisa mostra que 72% dos entrevistados já tentaram obter crédito para compras e tiveram o pedido negado. Além disso, 90% defendem que pessoas negativadas ou com restrições financeiras também devem ter acesso a modalidades seguras de financiamento para comprar um smartphone. O estudo também reforça a importância do celular na rotina dos brasileiros. Para 80% dos entrevistados, o aparelho tem importância máxima ou muito alta no dia a dia. Já 69% afirmam utilizá-lo para trabalhar ou complementar a renda, seja por meio de aplicativos, vendas, prestação de serviços ou administração de pequenos negócios.

Sem acesso a esse tipo de financiamento, os impactos seriam significativos. Apenas 32% disseram que aguardariam juntar dinheiro para comprar o aparelho à vista. Outros 29% afirmaram que precisariam optar por um celular mais barato ou usado, enquanto o mesmo percentual declarou que ficaria sem o dispositivo naquele momento. Também houve relatos de consumidores que dependeriam do cartão de crédito ou do CPF de terceiros para realizar a compra.

Siga
Continua após a publicidade

Para Luciano Timm, presidente da Associação Brasileira de Liberdade Econômica (ABLE), os dados mostram que o debate sobre acesso ao crédito deve considerar a experiência dos próprios consumidores. “A pesquisa mostra que os consumidores compreendem o funcionamento desse modelo de financiamento, reconhecem seus benefícios e desejam preservar sua liberdade de escolha. O que aparece com clareza nos dados é uma demanda por mais opções, não por menos opções.”

A percepção positiva também aparece na avaliação da modalidade. Cerca de 75% acreditam que esse tipo de financiamento amplia o acesso ao crédito para quem normalmente encontra dificuldades nas linhas convencionais. Além disso, 72% consideram legítima a aplicação de restrições graduais ao aparelho quando essas condições estão previstas no contrato.

Continua após a publicidade

O levantamento também aponta um alto índice de transparência percebida pelos consumidores. Três em cada quatro entrevistados classificaram como boas ou ótimas as informações recebidas sobre juros, parcelas e condições do financiamento, enquanto 88% disseram ter sido informados sobre as consequências de atrasos nos pagamentos. Desse total, 82% afirmaram que essas explicações foram apresentadas antes ou durante a contratação.

No resultado geral, 83% avaliaram positivamente o financiamento com garantia digital e 78% disseram preferir ter acesso a essa modalidade de crédito a não conseguir financiar um smartphone. Para a ABLE, os resultados reforçam a necessidade de que eventuais mudanças regulatórias sejam baseadas em evidências e considerem os impactos sobre o acesso ao crédito para consumidores que enfrentam maiores dificuldades de inclusão financeira.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Celular
Economia
Negócios
População
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ESPECIAL ABRIL DAY

Digital Premium

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 24,99/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).