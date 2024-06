‘Sem critério’, diz Lula em nova crítica sobre a manutenção da Selic

O presidente Lula voltou a criticar a decisão do Banco Central de manter a taxa Selic em 10,50%, considerando a medida “sem critério”. Durante entrevista à Rádio Meio, do Piauí, nesta sexta-feira, 21, Lula expressou sua insatisfação com o sistema financeiro brasileiro, afirmando que ele está mais interessado em especulação do que em investimentos produtivos.

Lula destacou a atuação de instituições como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, que, segundo ele, têm disponibilizado mais crédito do que os outros três grandes bancos privados. “Temos consciência de que as coisas estão acontecendo”, afirmou o presidente, defendendo as ações de seu governo para estimular a economia. Ele criticou o setor financeiro por não apoiar adequadamente a produção, mantendo os juros elevados sem justificativa plausível.

Além das críticas ao Banco Central, Lula comentou sobre sua relação com o Congresso, afirmando que nunca perdeu algo que realmente lhe interessasse. Ele citou a aprovação da PEC da Transição e a reforma tributária como exemplos de sucesso legislativo, ressaltando que a democracia exige aprendizado para lidar com adversidades e que, no final, sempre se chega a um acordo para votar as medidas desejadas.