Nem Messi, nem Ronaldo: quem é o jogador mais rico (e desempregado) do mundo

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi construíram fortunas bilionárias dentro e fora dos gramados, mas é um jogador com uma trajetória muito mais discreta no futebol que costuma aparecer associado ao título de mais rico do esporte. Faiq Bolkiah, de 28 anos, é membro da família real de Brunei e tem uma fortuna estimada pela imprensa em 18,7 bilhões de euros, cerca de 110 bilhões de reais.

A cifra, porém, merece uma ressalva. O valor não foi construído com salários, contratos publicitários ou premiações no futebol e não há comprovação pública de que os 110 bilhões de reais sejam patrimônio pessoal do atleta. A estimativa está relacionada à riqueza da família real de Brunei, da qual Faiq faz parte.

Faiq é filho do príncipe Jefri Bolkiah e sobrinho de Hassanal Bolkiah, sultão de Brunei, pequeno país do Sudeste Asiático cuja riqueza está fortemente associada às reservas de petróleo e gás. O contraste entre o patrimônio atribuído à família e a carreira esportiva voltou aos holofotes nesta semana porque Faiq está sem clube. O atacante encerrou seu contrato com o Ratchaburi, da primeira divisão da Tailândia, em 30 de junho e, aos 28 anos, está livre para negociar com outra equipe.

Passagem por Chelsea e Leicester

Nascido em Los Angeles, nos Estados Unidos, Faiq cresceu entre Brunei e Inglaterra e passou pelas categorias de base de clubes ingleses. Sua formação incluiu Southampton, Chelsea e Leicester City, mas ele não chegou a construir uma carreira de destaque na elite do futebol europeu.

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A estreia profissional ocorreu em Portugal, pelo Marítimo. Em 2022, o atacante seguiu para a Tailândia, onde defendeu primeiro o Chonburi e depois o Ratchaburi. Nas três temporadas pelo último clube, disputou 23 partidas e marcou dois gols. O jogador também representa a seleção de Brunei e já utilizou a faixa de capitão.

A história de Faiq chama atenção justamente porque sua situação financeira não acompanha sua relevância esportiva. Enquanto os maiores patrimônios construídos por estrelas do futebol normalmente combinam salários, patrocínios e negócios, a riqueza associada ao nome de Bolkiah decorre sobretudo de sua origem familiar.