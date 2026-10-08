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Sem bets, clubes encontram dificuldades para alcançar mesmos valores de patrocínio

Contratos emergenciais expõem distância entre os valores praticados pelas casas de apostas e o restante do mercado publicitário do futebol brasileiro

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 15h00
Camisa branca do Corinthians com patrocínio Jota.ai e logo Nike, estendida sobre uma cadeira branca vazia de arquibancada de estádio
Camisa do Corinthians com patrocínio da Jota.ai (Divulgação/Divulgação)
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A saída das casas de apostas dos uniformes dos clubes brasileiros está produzindo uma espécie de teste de realidade para o mercado de patrocínios do futebol. Os acordos emergenciais fechados para ocupar os espaços deixados pelas bets mostram que encontrar novos anunciantes não é necessariamente o problema. O difícil é encontrar empresas dispostas a pagar valores próximos aos praticados pelas plataformas de apostas nos últimos anos.

O Corinthians é um exemplo. O clube recebeu R$ 1 milhão da startup de inteligência artificial financeira Jota.ai para estampar sua marca no espaço mais valioso da camisa, na partida contra o Internacional, na quarta-feira, 7. O valor foi confirmado pela própria empresa ao Radar Econômico, de VEJA.

O contrato foi negociado em poucos dias, depois que o espaço ficou disponível em razão da proibição das bets. A Jota.ai também confirmou que permanecerá na camisa corintiana até dezembro, mas em uma propriedade publicitária menos valorizada: a barra frontal.

A diferença de escala é expressiva. O contrato que o Corinthians havia renovado com a Esportes da Sorte previa R$ 150 milhões fixos por ano, podendo alcançar R$ 200 milhões com bônus. A nova parceria com a Jota.ai poderá render cerca de R$ 3 milhões ao clube até dezembro, segundo valores divulgados pela imprensa esportiva.

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Embora os acordos tenham durações e entregas diferentes, a comparação evidencia a dificuldade de substituir, no curto prazo, o volume de recursos que as bets passaram a despejar no futebol.

A situação se repete em outros clubes. O Cruzeiro, que tinha contrato de R$ 43 milhões anuais fixos com a Betnacional, anunciou R$ 15 milhões em patrocínios de empresas estatais mineiras. Mesmo considerados integralmente, os novos aportes representam cerca de 35% do valor anual fixo previsto no antigo acordo.

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Procurado pelo Radar Econômico, o Cruzeiro confirmou que o contrato com a Betnacional permanece suspenso enquanto estiver em vigor a medida provisória que proibiu as apostas. O clube não informou se negocia outros patrocinadores nem quanto pretende recuperar da receita afetada.

O Grêmio adotou postura semelhante. Em resposta à coluna, o clube afirmou que mantém um contrato vigente, acompanha os desdobramentos da medida e não pretende discutir hipóteses neste momento. O acordo anunciado com a Pitaco, pouco antes da proibição, foi estimado em R$ 40 milhões anuais. Propostas de empresas de outros setores já haviam sido consideradas financeiramente inferiores pelo clube, segundo informações publicadas pelo UOL.

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O fenômeno ajuda a dimensionar o peso que as apostas alcançaram na economia do futebol. Segundo levantamento da consultoria Convocados, as bets destinaram R$ 1,03 bilhão aos clubes da Série A em 2025, o equivalente a aproximadamente um terço de todas as receitas comerciais das equipes. Em 2021, antes da expansão desse mercado, a arrecadação comercial total dos clubes era de aproximadamente R$ 1,3 bilhão. Quatro anos depois, havia superado R$ 3 bilhões.

Os números revelam um mercado de patrocínios fortemente concentrado em um único segmento. Com a proibição, os clubes passaram a experimentar contratos por partida, acordos até o fim da temporada e a utilização de marcas alternativas para preservar espaços publicitários.

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A dificuldade de reposição, porém, não significa necessariamente que os contratos anteriores fossem incompatíveis com o retorno publicitário oferecido pelo futebol. Mostra que as empresas de apostas tinham uma disposição para investir que, até agora, não encontrou equivalente imediato em outros setores.

O resultado é um mercado que precisa reaprender quanto vale sua principal vitrine comercial, enquanto clubes e patrocinadores aguardam uma definição sobre o futuro da proibição.

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