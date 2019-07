Sem apetite de empresários, consulta para crédito do BNDES despenca

Em meio ao ritmo estagnado da economia brasileira, a Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) liberou, para empréstimos já aprovados, 3,711 bilhões de reais em junho, queda de 35,1% em relação ao mesmo mês do ano passado, já descontado o efeito da inflação. Com isso, o banco de fomento fechou o primeiro semestre com desembolsos de 25,153 bilhões de reais, queda de 12,8%, descontada a inflação.

Os dados sobre aprovações de novos empréstimos indicam que os desembolsos seguirão em queda. No primeiro semestre, o banco de fomento aprovou 18,689 bilhões de reais em financiamentos. O valor ficou 41,2% abaixo do registrado no primeiro semestre de 2018, com valores deflacionados.

Já as consultas, primeiro passo do processo de pedido de crédito ao BNDES, somaram 25,733 bilhões de reais nos seis primeiros meses do ano. Quando se desconta a inflação, o tombo chega a 50,7%, conforme tabelas detalhadas divulgadas pelo banco de fomento. Os valores consultados servem como indicador da demanda por financiamento para investimentos futuros, oferecendo um termômetro do apetite dos empresários por investir.

Segundo o banco, a maior parte dos desembolsos, 45,5%, foi dedicada a projetos de infraestrutura, puxados por transportes e empreendimentos de energia elétrica, que ficaram com 24,3% e 19,1% do volume liberado, respectivamente.

(Com Estadão Conteúdo e Reuters)