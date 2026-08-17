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Economia

Sem agropecuária, prévia do PIB cai quase 1% em junho e reforça desaceleração

Considerado o resultado do segundo trimestre, houve um aumento de apenas 0,2% na comparação com o primeiro

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 12h08 | Atualizado em 17 ago 2026, 12h43
Multinacional brasileira Iochpe-Maxion fabrica rodas e outros componentes estruturais para automóveis
Fábrica de autopeças em São Paulo (Iochpe-Maxion/Divulgação)
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Sem agropecuária, prévia do PIB cai quase 1% em junho e reforça desaceleração Priorizar nos meus resultados Google

A atividade econômica brasileira perdeu força no segundo trimestre e terminou o período com uma queda acentuada. O IBC-Br, indicador do Banco Central considerado uma prévia do PIB, recuou 0,6% em junho, depois de crescer 0,3% em abril e ficar perto de zero em maio.

Em junho, o único setor que apresentou crescimento foi a agropecuária, com avanço de 1%. Ao excluí-la do resultado, a retração da atividade no mês chega a 0,9%. É um número que dá uma dimensão melhor do que está acontecendo com a dinâmica da atividade doméstica e o que mais interessa ao mercado e ao Banco Central para estimar as tendências para a inflação e dosar a Selic, a taxa de juros do país. A indústria recuou 1,4% no mês e os serviços, setor de maior peso na economia, caíram 0,5%.

Considerado o resultado fechado do segundo trimestre, a tendência de desaceleração também fica clara. De abril a junho, o IBC-Br cresceu 0,2% na comparação com o trimestre imediatamente anterior. No primeiro trimestre, a alta nesse tipo de comparação havia sido de 1,3%.

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Na comparação de junho ante junho do ano passado, há um avanço de 2,4%, e, no acumulado em 12 meses, o crescimento da economia brasileira apontado pelo Banco Central é de apenas 1,5%.

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