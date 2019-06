Sem acordo para venda, ações da Braskem despencam 16%

A Odebrecht e a multinacional fabricante de produtos químicos LyondellBasell Industries, com sede na Holanda, anunciaram nesta terça-feira, 4, que as negociações relacionadas à venda do controle da petroquímica Braskem para a companhia europeia foram encerradas sem sucesso.

Em nota, a LyondellBasell informou que encerrou as negociações “após cuidadosa consideração”, sem dar mais detalhes. Já a Braskem comunicou que “seguirá em busca de oportunidades que tenham o potencial de agregar valor à Braskem e, consequentemente, a todos os seus acionistas”, em fato relevante.

As ações da Braskem no Ibovespa, principal bolsa de valores do país, desabaram após o anúncio. Às 15h, os papéis preferenciais (que dão prioridade na distribuição de dividendos) da Braskem caíam 16,5% . Enquanto isso, as ações da LyondellBasell subiam 4%. O Ibovespa mostrava leve recuo de 0,01%, aos 97.027 pontos.

Analistas do banco Safra afirmaram que o fracasso nas negociações entre Odebrecht e Lyondell envolveu aspectos além dos financeiros. Em maio, a Braskem informou que suas ações listadas nos EUA seriam deslistadas da bolsa de Nova York depois que a companhia não entregou um relatório obrigatório, de 2017, no prazo. Nos bastidores, a Lyondell apontava que não concluiria o acordo antes de a petroquímica registrar esse documento.

Além disso, também influenciaram a negociação os potenciais problemas da empresa relacionados ao afundamento de solo em Maceió, que fez autoridades alagoanas obrigarem a companhia a suspender atividades de extração mineral para abastecimento de suas fábricas no Estado.

A Odebrecht, que vem tentando se reestruturar depois de participação no escândalo de corrupção investigado pela operação Lava Jato, vinha discutindo o acordo com a Lyondell há mais de um ano e meio.

As conversas entre Odebrecht e LyondellBasell vinham sendo acompanhadas de perto pela Petrobras, que divide o controle da Braskem com a Odebrecht e aguardava a conclusão da operação para avaliar possibilidade de venda de sua fatia na empresa ao mesmo comprador.

