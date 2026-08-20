Self-checkout testa pagamento por biometria sem cartão no varejo

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Teros, Diebold Nixdorf e Digibee apresentarão na Febraban Tech 2026 uma solução revolucionária: pagar em self-checkouts com biometria, via Open Finance, sem cartão físico. A tecnologia visa reduzir a dependência de maquininhas e bandeiras, prometendo agilizar o varejo e cortar custos de adquirência para lojistas.

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A Teros, a Diebold Nixdorf e a Digibee vão demonstrar na Febraban Tech 2026 uma solução que permite pagar compras em self-checkouts sem usar cartão físico. A transação é autorizada por biometria e o dinheiro sai diretamente da conta bancária escolhida pelo consumidor via Open Finance.

Na prática, a proposta é levar para o varejo físico uma jornada de pagamento que reduz a dependência das maquininhas, das adquirentes e das bandeiras de cartão. A autenticação pode ser feita por reconhecimento facial ou impressão digital no próprio terminal de autoatendimento.

A Teros fornece a camada de iniciação de pagamentos via Open Finance, enquanto a Digibee conecta os sistemas e a Diebold Nixdorf entra com o equipamento de self-checkout e os dispositivos biométricos.

Para o varejista, uma das apostas é reduzir custos de adquirência e acelerar a liquidação financeira das vendas. As empresas, porém, não informaram quanto a solução pode representar de economia em relação às transações tradicionais com cartões.

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A tecnologia será apresentada como demonstração integrada durante a Febraban Tech. As companhias dizem que a iniciativa busca comprovar a viabilidade técnica e operacional do modelo antes de uma eventual adoção em escala pelo varejo.