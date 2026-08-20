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Economia

Self-checkout testa pagamento por biometria sem cartão no varejo

Solução de Teros, Diebold Nixdorf e Digibee usa Open Finance para debitar compras diretamente da conta do consumidor e reduzir a dependência de adquirentes

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 12h00 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h24
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(Aloisio Mauricio/Fotoarena/.)
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Self-checkout testa pagamento por biometria sem cartão no varejo Priorizar nos meus resultados Google

A Teros, a Diebold Nixdorf e a Digibee vão demonstrar na Febraban Tech 2026 uma solução que permite pagar compras em self-checkouts sem usar cartão físico. A transação é autorizada por biometria e o dinheiro sai diretamente da conta bancária escolhida pelo consumidor via Open Finance.

Na prática, a proposta é levar para o varejo físico uma jornada de pagamento que reduz a dependência das maquininhas, das adquirentes e das bandeiras de cartão. A autenticação pode ser feita por reconhecimento facial ou impressão digital no próprio terminal de autoatendimento.

A Teros fornece a camada de iniciação de pagamentos via Open Finance, enquanto a Digibee conecta os sistemas e a Diebold Nixdorf entra com o equipamento de self-checkout e os dispositivos biométricos.

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Para o varejista, uma das apostas é reduzir custos de adquirência e acelerar a liquidação financeira das vendas. As empresas, porém, não informaram quanto a solução pode representar de economia em relação às transações tradicionais com cartões.

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A tecnologia será apresentada como demonstração integrada durante a Febraban Tech. As companhias dizem que a iniciativa busca comprovar a viabilidade técnica e operacional do modelo antes de uma eventual adoção em escala pelo varejo.

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