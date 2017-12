Seguro obrigatório DPVAT fica 35% mais barato, exceto para moto

O valor do seguro obrigatório para veículos automotores (DPVAT) ficará mais barato – exceto para motos – em 2018. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. A queda foi de 35% no valor de cada categoria (veja tabela abaixo).

A taxa cobrada para automóveis particulares, táxis e carros de aluguel, passa de 63,69 reais neste ano para 41,43 reais no ano seguinte. O valor para motocicletas (acima de 50 cilindradas) permanece em 180,65 reais.

O seguro obrigatório é pago anualmente junto com o imposto veicular (IPVA), e serve para indenizar vítimas de acidentes automobilísticos. O valor cobrado também é reavaliado anualmente.

Segundo o superintendente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Joaquim Mendanha, a manutenção do valor para motos se deve à maior sinistralidade (probabilidade de ocorrência de acidente) nessa categoria. A estimativa é que a arrecadação com o DPVAT seja de 4,745 bilhões de reais em 2018.

Categoria Veículos Valor em 2017 Valor em 2018 1 Automóveis particulares R$ 63,69 R$ 41,40 2 Táxis e carros de aluguel R$ 63,69 R$ 41,40 3 Ônibus, micro-ônibus e lotação com cobrança de frete R$ 246,23 R$ 160,05 4 Micro-ônibus com cobrança de frete (até 10 passageiros), ônibus, micro-ônibus e lotações sem cobrança de frete R$ 152,67 R$ 99,24 8 Ciclomotores até 50 cilindradas ou 4 quilowatts R$ 81,90 R$ 53,24 9 Motocicletas e motonetas R$ 180,65 R$ 180,65 10 Máquinas, veículos em testes, tratores, caminhões, reboques e semirreboques R$ 66,66 R$ 43,33

Com Reuters)