Seguranças do Pão de Açúcar são acusados de espancar jovem negro

Um adolescente negro de 16 anos foi agredido por seguranças do supermercado Pão de Açúcar, unidade do Jabaquara, zona sul de São Paulo, na noite do último domingo. O jovem havia consumido uma barra de chocolate e um Doritos dentro da loja, antes de pagar pelos produtos. O relato foi publicado no Facebook pela mãe do rapaz, Luciana Cruz.

Segundo seu relato, três seguranças chutaram o adolescente depois de jogá-lo no chão e chegaram a enforcá-lo na frente dos funcionários dos caixas e outros clientes. Ele também levou seis tiros de airsoft no rosto, equipamento de pressão que dispara bolinhas de plástico.

Luciana ainda diz que o jovem foi ofendido verbalmente. “Enquanto o espancavam sadicamente, o xingavam de favelado, moleque de quebrada. Diziam que conheciam o tipo dele”.

“Será que se ele fosse um menino branco teria acontecido isso? Até quando vidas negras serão pré-julgadas?”, questionou ela.

Os produtos foram pagos pelo rapaz depois da agressão e somaram 9,81 reais, de acordo com a nota fiscal postada na rede social.

Luciana registrou um Boletim de Ocorrência sobre o caso e afirmou que vai processar o supermercado.

Procurado, o Pão de Açúcar informou que não tolera atos de violência e repudia veementemente qualquer comportamento desse tipo em suas lojas. “Assim que tomou conhecimento do caso, a rede instaurou um processo interno de apuração, notificando a empresa a prestar todos os esclarecimentos e afastando imediatamente os envolvidos, até que o caso seja esclarecido junto aos órgãos competentes.”

Confira na íntegra o relato de Luciana: