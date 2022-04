Mais um executivo recusa assumir a presidência da Petrobras

Depois da recusa do economista Adriano Pires para o cargo de presidente da Petrobras, o governo ofereceu o cargo ao ex-diretor geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Decio Oddone. A União busca algum executivo com experiência no setor de óleo e gás para a vaga para atender uma condição pré-estabelecida pelo estatuto da petroleira. Oddone, no entanto, recusou o convite. Segundo fontes do Planalto, Oddone declarou que tem compromisso com a Enauta, empresa pela qual ele é CEO desde setembro de 2020.

Oddone era um nome visto como chave para a posição. Engenheiro, foi CEO da Petrobras Bolívia e presidente do conselho de administração e CEO da Petrobras Energia. Diante da recusa, o governo corre contra o tempo para encontrar um nome para o posto ocupado atualmente pelo general Joaquim Silva e Luna até o próximo dia 13 de abril, data da assembleia-geral de acionistas da companhia, quando um novo presidente deverá tomar posse da companhia. Quem assumir a companhia ainda terá de lidar com a incerteza de poder ser substituído, em 2023, em uma eventual vitória do candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Lula, nas eleições deste ano.