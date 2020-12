Segredo do sucesso: como o Airbnb se tornou o maior IPO dos EUA em 2020

O período no qual a plataforma de aluguel de residências Airbnb fez IPO não foi dos mais favoráveis, mas quem diria que, mesmo em meio a tanta pressão, essa se tornaria a maior abertura de capital americana do ano. Após passar por uma enorme queda no faturamento por conta da Covid-19 — que abalou todo o setor do turismo, a empresa estreou esta semana na na Nasdaq com ações negociadas a 146 dólares, mais que o dobro da avaliação inicial, de 68 dólares.

Avaliada em 100 bilhões de dólares, valor superior ao Uber e às redes hoteleiras Hilton e Marriott juntas, o resultado surpreendente vai ao encontro das demais empresas listadas na bolsa americana de tecnologia, que se beneficiaram por oferecerem serviços compatíveis ao isolamento social. No ano, a Nasdaq mais que dobrou e em maio, apenas três meses após a grande queda das bolsas, já estava batendo recorde histórico.

No caso do Airbnb, o aluguel de casas se tornou alternativa para a retomada do turismo. Muitas pessoas queriam sair de suas casas, onde estavam em isolamento social, para se reunirem com amigos e familiares sem ter de ir para locais com mais frequentadores como um hotel ou então restaurantes. Tanto que, depois de sofrer com a queda das reservas e precisar reduzir em 25% seu número de funcionários, a empresa conseguiu recuperar os lucros no terceiro trimestre de 2020.

No ano passado, a empresa anunciou que abriria o capital em 2020, mas em março adiou os planos por conta do aumento dos casos da Covid-19 e dos lockdowns. Em novembro desse ano, no entanto, em meio a pressões dos funcionários cujas opções de ações estavam prestes a vencer, a empresa divulgou que faria a abertura de ações. “Eu não sei o que dizer, estou realmente emocionado”, afirmou o CEO da empresa, Brian Chesky ao saber da precificação. Ele lembrou que, caso a empresa abrisse capital em abril, momento mais crítico da pandemia, as ações valeriam cerca de 30 dólares, mas o valor do IPO o surpreendeu. Nesta sexta-feira, cada ação era vendida por cerca de 138 dólares na bolsa de tecnologia.

Investimento

A gestora Vitreo conseguiu comprar ao longo do dia, no mercado secundário, ações da Airbnb, para o fundo Money Bets, em um total de 182 mil reais. “A gente sempre gostou do tema da tese de tecnologia, e a gente vê o Airbnb como tendo uma perspectiva muito forte, eles praticamente dominam esse mercado. Se for pensar em uma nova economia, em termos de hotelaria eles vão dominar”, diz Rodrigo Knudsen, gestor da Vitreo. Para essa aposta, no entanto, como é de praxe no mercado de renda variável, a empresa é avaliada nos próximos cinco anos, sem considerar os impactos da pandemia em seu faturamento.