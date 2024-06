Secretaria Nacional do Consumidor multa a Enel em R$ 13 mi por apagões

A Secretaria Nacional do Consumidor multou a Enel São Paulo em 13 milhões de reais devido os recorrentes problemas no fornecimento de energia elétrica na Região Metropolitana de São Paulo e a demora no reestabelecimento do serviço.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira, 4. Além da multa, a Secretaria Nacional do Consumidor recomendou ao Ministério de Minas e Energia e à Agência Nacional de Energia Elétrica a revogação da concessão do serviço e uma intervenção administrativa no serviço.

A decisão cabe recurso, mas o despacho garante um desconto de 25% do valor da multa caso a empresa renuncie ao direito de recorrer. Caso os valores não sejam transferidos para Fundo de Defesa de Direitos Difusos, a Enel pode ser inserida na em Dívida Ativa da União.