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Seara entra no mercado de marmitas de olho em setor de R$ 12 bilhões

Empresa aposta em refeições prontas para disputar um segmento impulsionado pelo aumento do custo de comer fora

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 13h03 | Atualizado em 23 jul 2026, 13h05
Refeições prontas ganham espaço entre consumidores em busca de praticidade no dia a dia
Refeições prontas ganham espaço entre consumidores em busca de praticidade no dia a dia (Divulgação/Divulgação)
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Seara entra no mercado de marmitas de olho em setor de R$ 12 bilhões Priorizar nos meus resultados Google

A Seara ampliou sua atuação no mercado de alimentos prontos e passou a disputar um segmento estimado em R$ 12 bilhões no Brasil.

A empresa lançou uma linha de marmitas refrigeradas e aposta na combinação entre conveniência e alimentos com listas de ingredientes mais enxutas para conquistar consumidores que voltaram a levar refeições ao trabalho ou optam por almoçar em casa.

A entrada da companhia ocorre em um momento de expansão da categoria.

Pressionados pelo aumento dos preços em bares e restaurantes, mais brasileiros passaram a recorrer às marmitas, seja preparadas em casa ou compradas prontas em supermercados.

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Segundo levantamento citado pela empresa, apenas na cidade de São Paulo são consumidas cerca de 18 milhões de marmitas por mês.

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Mercado ainda é pulverizado

Apesar do crescimento da demanda, o setor continua concentrado em pequenos fabricantes e cozinhas locais, com poucas marcas de alcance nacional.

É nesse espaço que a Seara pretende atuar. A nova linha inclui pratos como feijoada, carne moída com legumes, frango desfiado e linguiça calabresa acebolada, vendidos já acompanhados de arroz, feijão ou outros complementos tradicionais da alimentação brasileira.

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Segundo a empresa, os produtos seguem o conceito conhecido como clean label, estratégia que prioriza listas de ingredientes mais simples e facilmente reconhecidos pelos consumidores.

Indústria amplia aposta em conveniência

O lançamento reflete uma mudança mais ampla na estratégia das empresas de alimentos, que têm ampliado investimentos em categorias de maior valor agregado.

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Em vez de disputar apenas espaço nas gôndolas com carnes, frios e alimentos processados, fabricantes buscam aumentar a presença em refeições completas, prontas para consumo e voltadas a consumidores que dispõem de menos tempo para cozinhar.

Ao mesmo tempo, cresce a demanda por produtos que conciliem praticidade e perfil nutricional considerado mais saudável, movimento impulsionado pela maior atenção dos consumidores à alimentação e pela popularização de medicamentos para perda de peso, como os agonistas do receptor GLP-1.

Consumo de marmitas cresce entre brasileiros de maior renda

Estudos recentes indicam que o hábito de levar refeições prontas deixou de estar restrito às faixas de menor renda.

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Pesquisa da consultoria Galunion aponta aumento da adesão às marmitas também entre consumidores da classe A. Segundo o levantamento, 61% dos entrevistados desse grupo afirmam levar refeições preparadas em casa com mais frequência.

O avanço desse comportamento tem estimulado empresas do setor alimentício a investir em produtos capazes de competir tanto com restaurantes quanto com aplicativos de entrega.

Estratégia busca novas ocasiões de consumo

Para a Seara, a expansão da linha de refeições prontas faz parte da estratégia de diversificar as ocasiões de consumo e reduzir a dependência de categorias tradicionais.

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A empresa afirma que pretende ampliar sua participação em segmentos ligados à praticidade, apostando em consumidores que buscam soluções completas para o almoço ou jantar sem abrir mão de conveniência.

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