Se cumprida, nova regra fiscal pode estabilizar dívida em 77% do PIB

O novo arcabouço fiscal apresentado pelo Ministério da Fazenda estabelece uma regra para controlar o crescimento das despesas primárias do governo. De acordo com a nova norma, a despesa primária pode crescer no máximo 70% da variação da receita líquida acumulada em doze meses até julho, com uma redução para 50% se a meta para o resultado primário não for alcançada no ano anterior. Além disso, a despesa não pode crescer menos de 0,6% nem mais de 2,5%, sempre em termos reais. Essa medida visa a garantir que as despesas públicas sejam controladas e cresçam de maneira sustentável, evitando déficits fiscais excessivos.

A meta é apresentada em forma de bandas, que indicam uma faixa de variação aceitável para o resultado fiscal, em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). Para 2023, a banda é de -0,75% do PIB a -0,25% do PIB. Isso significa que o resultado fiscal pode ter um déficit entre esses valores. Entre 2024 e 2026, o déficit é gradualmente reduzido até chegar à faixa de 0,75% do PIB a 1,25% do PIB em 2026. Segundo análise realizada pela gestora Warren Rena, o resultado primário voltaria a ser superavitário em 2027, algo que não chegaria a ocorrer até 2032 com o teto de gastos.

No melhor cenário, com acréscimos de receita necessários para cumprir a meta de primário estabelecida, a dívida pública se estabiliza rapidamente a partir de 2025, ficando próxima de 77% do PIB. No cenário mais desfavorável, sem acréscimos de receita, apenas a aplicação das restrições às despesas nas regras anunciadas, a dívida pública continuaria subindo ao longo de todo o período, com estabilidade um pouco acima de 85% do PIB. No entanto, considerando o cenário base (antigo teto de gastos), a dívida pública continuaria subindo e ultrapassaria 95% do PIB em 2032, de acordo com análise realizada pela Warren Rena.

“A regra fiscal é positiva, pois se baseia nos pilares que a literatura especializada recomenda: flexibilidade, simplicidade e enforcement. Haverá controle de gastos com base no desempenho passado da receita. Mas, mais importante, haverá taxa mínima e máxima para o crescimento da despesa, o que evita a prociclicalidade”, disse Felipe Salto, economista-chefe da Warren Rena e ex-secretário da Fazenda do estado de São Paulo. “ Nasceu uma regra crível e bem desenhada. Claro que sua eficácia dependerá do compromisso político em torno dela. Mas, desde logo, esse episódio marca, no fundo, um grande ponto para a gestão Haddad. As medidas pelo lado das receitas são também bem-vindas. Se pudermos dizer que faltou algo, eu diria que faltou anunciar medidas mais pontuais para o lado do gasto, mas a própria limitação do crescimento da despesa exigirá um comportamento austero ao longo do tempo. A dívida/PIB sentirá positivamente essa restrição e os juros poderão diminuir”, pontua.

De acordo com cálculos da gestora, a despesa poderá crescer de 1.801.998 bilhões de reais em 2022 para 2.372.243 bilhões em 2026, quando a banda da meta estará em seu limite máximo, elevando o resultado primário de 54.104 bilhões para 95.214 bilhões. Para isso, a receita também precisará crescer 32,9%, saltando de 1.856.102 bilhões para 2.467.457 bilhões.

Mas, para cumprir essas metas fiscais, é necessário controlar os gastos e aumentar significativamente a receita, especialmente em 2024. Para atingir o limite inferior da banda em 2024, que é de -0,25% do PIB, seria necessário um aumento significativo na receita, da ordem de 100 bilhões de reais. Ainda de acordo com as projeções da Warren Rena, em 2025, é possível cumprir o limite inferior de superávit de 0,25% do PIB com um aumento adicional de receita de 45 bilhões de reais, somando-se aos 100 bilhões gerados no ano anterior. Em 2026, a regra continuará a limitar o crescimento das despesas à variação da receita em 70%, o que exigiria um aumento adicional de receita de 45 bilhões de reais para atingir a meta de superávit de 0,75% do PIB.

A nova regra proposta é considerada mais flexível do que o antigo teto de gastos, pois permite que a despesa cresça em termos reais, desde que dentro dos limites estabelecidos. “No entanto, é importante avaliar diferentes cenários, pois pode ser difícil alcançar a meta de aumento de receita no montante considerado”, avalia a Warren Rena. Em um cenário alternativo, em que o déficit primário ficasse em 0,9% do PIB em 2024, sem receitas extras, o ajuste do resultado primário seria mais lento, mas ainda melhor do que o previsto no cenário base.