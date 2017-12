Sarahah, app de mensagem anônimas, libera versão em português

O aplicativo de mensagens anônimas Sarahah liberou na quarta-feira sua versão em português. O programa já está disponível para usuários dos sistemas operacionais iOS e Android.

Segundo a empresa, há 270 milhões de usuários do Sarahah em todo o mundo – o número de brasileiros na plataforma não é divulgado. Além do português, o app tem versões em inglês, árabe, chinês e japonês. No último ano, o aplicativo chegou a ocupar o topo do ranking de donwloads da App Store, da Apple, no Brasil e nos Estados Unidos.

O aplicativo permite enviar mensagens anonimamente a amigos e desconhecidos. A premissa é que a pessoa será mais honesta ao fazer uma crítica sem que o receptor da mensagem saiba quem ele é.

É necessário criar uma conta com e-mail e nome de usuário para mandar e receber mensagens. Ao entrar na rede social, basta buscar o nome da pessoa para então fazer o comentário. Não é possível fazer buscas por e-mail ou por rede social, tampouco responder aos recados respondidos.

O programa foi criado pelo árabe Zain al-Abidin Tawfiq (Sarahah é uma palavra árabe que em português significa franqueza ou honestidade). O site oficial do aplicativo diz que um de seus benefícios é melhorar “sua amizade ao descobrir seus pontos fortes” e “deixar seus amigos serem honestos com você”.