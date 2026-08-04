São Paulo tem deflação em julho devido à queda nos preços dos alimentos

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a variação de preços todas a áreas da economia na cidade de São Paulo, recuou 0,03% em julho. A informação foi divulgada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) nesta terça-feira, 4.

O indicador reforça a tese de que o ciclo de juros elevados está derrubando a alta de preços, inclusive na maior capital do país. A queda aconteceu devido à deflação dos alimentos em julho, que recuaram 0,69%. A segunda maior queda aconteceu no setor de transportes, com baixa de 0,13%.

O setor com maior inflação foi o de vestuário, com alta de 0,58%. O segundo lugar ficou com habitação, com alta de 0,57% e educação com avanço de 0,3%.