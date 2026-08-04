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São Paulo tem deflação em julho devido à queda nos preços dos alimentos

Indicador da Fipe para cidade de São Paulo mostra que Selic elevada tem gerado resultado na inflação

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 07h56
VILÕES - No supermercado: alimentos estão entre os produtos que mais pesam na inflação
A queda aconteceu devido à deflação dos alimentos em julho, que recuaram 0,69% (Marco Ambrosio/Ato Press/Agência O Globo/.)
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São Paulo tem deflação em julho devido à queda nos preços dos alimentos Priorizar nos meus resultados Google

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a variação de preços todas a áreas da economia na cidade de São Paulo, recuou 0,03% em julho. A informação foi divulgada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) nesta terça-feira, 4.

O indicador reforça a tese de que o ciclo de juros elevados está derrubando a alta de preços, inclusive na maior capital do país. A queda aconteceu devido à deflação dos alimentos em julho, que recuaram 0,69%. A segunda maior queda aconteceu no setor de transportes, com baixa de 0,13%.

O setor com maior inflação foi o de vestuário, com alta de 0,58%. O segundo lugar ficou com habitação, com alta de 0,57% e educação com avanço de 0,3%.

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