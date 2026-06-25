São Paulo é o segundo estado que mais busca por consulta de CPF, aponta levantamento

A consulta ao CPF tem se tornado um hábito cada vez mais frequente entre os brasileiros. Um levantamento realizado pelo Pagou Fácil, plataforma de negociação de dívidas da Paschoalotto, mostra que São Paulo ocupa a segunda posição entre os estados com maior interesse proporcional por consultas ao CPF na internet.

O estudo analisou buscas realizadas no Google pelo termo “consultar CPF” entre maio de 2025 e abril de 2026, considerando o volume de pesquisas a cada 100 mil habitantes. O Distrito Federal lidera o ranking nacional, seguido por São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Segundo a pesquisa, o crescimento das buscas reflete uma preocupação crescente dos consumidores em acompanhar a própria situação financeira, verificar possíveis restrições de crédito e buscar informações que possam auxiliar na organização das finanças.

Embora a consulta ao CPF seja frequentemente associada à inadimplência, o levantamento indica que o comportamento vai além da renegociação de dívidas. O monitoramento cadastral também tem sido utilizado como ferramenta de planejamento financeiro, acompanhamento do histórico de crédito e prevenção contra fraudes.

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A liderança do Distrito Federal chama atenção por ocorrer em uma das unidades federativas com maior renda média do país. O dado sugere que o interesse pela situação cadastral não está restrito a consumidores com dificuldades financeiras, mas também faz parte da rotina de quem busca manter maior controle sobre sua vida financeira.

De acordo com Rodrigo Zulim, Chief Digital Officer, da Paschoalotto, conhecer a própria situação cadastral é um passo importante para quem deseja organizar as finanças. “A consulta ao CPF ajuda o consumidor a entender sua realidade financeira e identificar oportunidades para iniciar um processo de regularização de forma mais planejada e sustentável”, afirma.

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O levantamento também aponta que a digitalização dos serviços financeiros tem contribuído para esse movimento. Atualmente, consultas cadastrais, renegociações de dívidas, contratação de crédito e acompanhamento financeiro podem ser realizados por meio de plataformas digitais, facilitando o acesso dos consumidores a informações relevantes para a tomada de decisões.

Além de auxiliar no planejamento financeiro, o monitoramento periódico do CPF pode ajudar na identificação de movimentações suspeitas e possíveis tentativas de fraude. Para especialistas, acompanhar regularmente a situação cadastral deixou de ser uma medida adotada apenas em momentos de dificuldade financeira e passou a integrar a rotina de consumidores que buscam mais segurança, previsibilidade e controle sobre o orçamento.