São Paulo é o segundo destino mais desejado do mundo para viajar em 2020

A cidade de São Paulo é a segunda mais desejada por turistas do mundo todo como destino de viagem em 2020. A capital paulista desbancou destinos como Tóquio, sede dos Jogos Olímpicos, Viena e Dubai. O levantamento foi feito pelo Google e divulgado nesta sexta-feira, 10. São Paulo perde apenas para a Da Nang, no Vietnã, destino costeiro no país asiático.

Para chegar ao resultado, o Google levou em consideração as buscas globais por hotéis. Isto é, foram analisadas as pesquisas do Google Hotéis feitas entre janeiro e dezembro de 2019 para datas em 2020 e comparado com pesquisas realizadas no mesmo período de 2018 para datas em 2019.

Levando em conta apenas pesquisas de viajantes brasileiros, São Paulo fica em terceiro lugar, perdendo para Londres e Rio de Janeiro. Confira os destinos mais desejados

Capital paulista têm programa para desenvolver turismo

Como contrapartida para a diminuição do ICMS no querosene de aviação feita pelo governo do Estado, companhias aéreas que voam para São Paulo passaram a oferecer um serviço de stopover. Passageiros que quiserem estender conexão, na ida ou volta de suas viagens domésticas e internacionais, poderão ficar em São Paulo por até três dias, sem custo na passagem aérea. Atualmente, o stopover é opção para quem pousa em Congonhas, Guarulho e Viracopos (em Campinas) para voos nacionais e internacionais das companhias Gol. Latam e Azul. A medida, segundo o governo estadual, visa estimular o turismo na capital paulista e no estado.

“São Paulo tem um enorme potencial turístico e fico feliz em ver que as medidas inovadoras adotadas pelo Governo de SP ao longo de 2019 contribuíram para que a Capital atingisse a segunda colocação entre os destinos mais procurados para 2020″, comemorou em sua conta no Twitter o governador de São Paulo, João Doria.