São Paulo é o estado que mais arrecada com apólices no Brasil, diz CNseg

Um levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) apontou que o estado de São Paulo tem a maior participação no mercado de seguros no Brasil. Entre janeiro e agosto deste ano, o estado arrecadou 99,3 bilhões de reais em apólices, o que representa 39,1% dos segmentos de seguros, desconsiderando a saúde suplementar, e pagou aos segurados mais de 33,3 bilhões de reais, uma fatia de 22,3% no setor. O Rio de Janeiro aparece na segunda posição com uma arrecadação de 24,8 bilhões de reais e uma participação de mercado de 9,8% no mesmo período. Minas Gerais, com 8,6% de participação do setor, aparece na sequência, com 21,8 bilhões de reais.

Em São Paulo, o volume arrecadado foi impulsionado, sobretudo, pelo segmento de Previdência Aberta, que totalizou aproximadamente 42,5 bilhões de reais, seguido pelos seguros de pessoas, que engloba produtos de viagem, vida e prestamista, com 15,9 bilhões de reais. O ramo automobilístico, com 15,2 bilhões de reais, aparece na sequência. Já nas indenizações, os dois ramos que mais influenciaram o panorama geral do estado foram o automóvel, com 10 bilhões de reais, e a Capitalização, com 5,8 bilhões de reais.

No pagamento de indenizações, o Rio de Janeiro ocupa a segunda posição, com 6,6 bilhões de reais, o que representa 4,4% do mercado de seguros, e é seguido pelo Rio Grande do Sul, que detém 4% do mercado (5,9 bilhões de reais).