São Paulo cria 267 mil vagas e lidera salários de contratação

São Paulo criou 267.107 empregos com carteira assinada entre janeiro e julho, o equivalente a 27,5% de todas as vagas abertas no país no período, segundo dados do Caged compilados pela Fundação Seade.

O estado também registrou em julho o maior salário médio de admissão do Brasil: 2.706,37 reais, valor 12% superior à média nacional, de 2.419,23 reais. Santa Catarina, Rio de Janeiro e Mato Grosso aparecem na sequência.

Só em julho, São Paulo abriu 17.814 vagas formais. No acumulado de 12 meses, o saldo chega a 181.759 postos de trabalho.