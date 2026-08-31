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Economia

São Paulo cria 267 mil vagas e lidera salários de contratação

Estado concentrou 27,5% dos empregos formais abertos no país entre janeiro e julho; remuneração média de admissão chegou a 2.706,37 reais

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 16h00
DESPRESTÍGIO - Carteira de trabalho: emprego formal em baixa
Carteira de trabalho (FG Trade/Getty Images)
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São Paulo cria 267 mil vagas e lidera salários de contratação Priorizar nos meus resultados Google

São Paulo criou 267.107 empregos com carteira assinada entre janeiro e julho, o equivalente a 27,5% de todas as vagas abertas no país no período, segundo dados do Caged compilados pela Fundação Seade.

O estado também registrou em julho o maior salário médio de admissão do Brasil: 2.706,37 reais, valor 12% superior à média nacional, de 2.419,23 reais. Santa Catarina, Rio de Janeiro e Mato Grosso aparecem na sequência.

Só em julho, São Paulo abriu 17.814 vagas formais. No acumulado de 12 meses, o saldo chega a 181.759 postos de trabalho.

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