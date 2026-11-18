A Prefeitura de São Paulo e a Prodam-SP saíram premiadas do Connected Smart Cities 2026, um dos principais eventos de cidades inteligentes do país. A capital conquistou o Selo Diamante Cidades Inteligentes, certificação máxima do Prêmio Municípios Inteligentes, do Banco do Brasil, que reconhece cidades com avanços em inovação, sustentabilidade e qualidade da gestão pública. A avaliação considera mais de 60 indicadores, baseados em normas internacionais, que medem a experiência do cidadão, a sustentabilidade, a gestão inteligente e o desenvolvimento municipal.

São Paulo também recebeu troféus nas categorias Inovação e Empreendedorismo, CSC Sudeste e Connected Smart Cities. Por trás dos reconhecimentos está a agenda de transformação digital da administração municipal, que tem na Prodam-SP um de seus principais braços de execução tecnológica.

A companhia, presidida por Francisco Forbes, responde pela gestão de mais de 2 mil sistemas que sustentam operações de diferentes secretarias e serviços utilizados diariamente pela população. A Prodam também vem ampliando sua atuação em inteligência artificial e no desenvolvimento de soluções para tornar a máquina pública mais eficiente. A estratégia agora é transformar a experiência acumulada na capital em um ativo para outros municípios brasileiros.

Um dos instrumentos dessa expansão é a Prodam Store, marketplace que reúne 36 produtos digitais em áreas como segurança pública, saúde, educação e cibersegurança. A iniciativa faz parte do reposicionamento da empresa como uma GovTech, capaz de oferecer a outras prefeituras soluções já desenvolvidas e utilizadas em São Paulo. A ambição é fazer da experiência da maior cidade do país uma vitrine de tecnologia pública para o restante do Brasil.