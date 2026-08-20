São Paulo bate recorde de trabalhadores no setor privado, com 14,2 milhões

São Paulo atingiu no segundo trimestre o maior número de trabalhadores empregados no setor privado da série do IBGE. Eram 14,214 milhões de pessoas entre abril e junho, num período em que a taxa de desemprego no estado caiu de 6% para 5,4%.

O avanço veio acompanhado de um nível elevado de formalização. Dos trabalhadores do setor privado paulista, 11,65 milhões tinham carteira assinada, alta de 0,6% em relação ao trimestre anterior e de 0,4% na comparação anual. O contingente é o maior entre todas as unidades da Federação.

Com isso, 82% dos empregados do setor privado em São Paulo tinham carteira assinada, o segundo maior percentual do país. Na média brasileira, a proporção era de 74,4%.

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A melhora do mercado de trabalho também aparece no número de pessoas à procura de emprego. O estado tinha 1,391 milhão de desempregados no segundo trimestre, queda de 10,9% em relação aos três primeiros meses do ano.

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Apesar da redução, a taxa de desemprego ainda está acima da mínima histórica paulista. No quarto trimestre de 2025, havia recuado a 4,7%, o menor patamar desde o início da série, em 2012.

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O rendimento médio real dos trabalhadores em São Paulo ficou em 4.447 reais por mês, 19% acima da média nacional. Foi o segundo maior entre as unidades da Federação, atrás apenas do Distrito Federal, e o maior para um segundo trimestre desde 2015.