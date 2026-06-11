São João aquece aviação e faz voos para polos juninos dispararem 57%

As festas de São João têm impulsionado o fluxo de passageiros para o Nordeste e provocado uma forte expansão na malha aérea voltada aos principais destinos juninos da região. Durante o período das celebrações, próximo do dia 24 de junho, estão programadas 6.722 operações aéreas para cidades que concentram algumas das maiores festividades do país, volume 57,2% superior ao registrado no mesmo intervalo de 2025, quando foram contabilizados 4.276 voos.

O crescimento é apontado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, do governo federal, e reflete o interesse crescente de visitantes de diferentes partes do Brasil em participar de uma tradição marcada por manifestações culturais, música, dança e gastronomia típicas.

Principais destinos no São João:

Entre os destinos de maior destaque está Campina Grande (PB), conhecida por sediar uma das mais tradicionais festas juninas do país. O aeroporto local terá 163 voos durante o período, contra 87 operações realizadas no ano passado, o que representa uma expansão de 87%. Ao longo de mais de um mês de programação, a cidade recebe milhares de visitantes atraídos por apresentações musicais, quadrilhas e outras manifestações culturais.

A movimentação também será maior em João Pessoa, principal acesso para muitos turistas que seguem rumo a Campina Grande. A capital paraibana contará com 884 voos, avanço de 62,5% em comparação com 2025. Além de servir como base para quem participa dos festejos, a cidade reúne atrativos como praias urbanas e patrimônio histórico.

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Em Pernambuco, Caruaru terá oito operações aéreas programadas, ante seis registradas no ano anterior, crescimento de 33,3%. Apesar do número reduzido de voos, a cidade mantém uma das mais tradicionais programações juninas do Brasil, marcada por grandes shows, feiras de artesanato e valorização da cultura popular.

Fortaleza também apresenta aumento na oferta aérea. A capital cearense terá 2.514 voos durante o período das festas, alta de 41% em relação ao ano passado. Além dos eventos realizados na própria cidade e em outros municípios do estado, Fortaleza funciona como importante ponto de chegada para turistas que se deslocam para diferentes polos juninos da região.

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Capital maranhense, São Luís deverá receber 949 operações aéreas, volume 60,8% superior ao registrado em 2025. Os festejos locais se destacam por incorporar as tradições do bumba meu boi, uma das manifestações culturais mais representativas do Maranhão.

Já Aracaju terá 573 voos programados, número 39,7% maior do que no ano anterior. Nos últimos anos, a capital sergipana ampliou sua agenda de eventos e reforçou sua presença no calendário das festas juninas nordestinas.

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Em Alagoas, o aeroporto de Maceió contabilizará 1.361 operações aéreas, ante 866 no mesmo período de 2025 — alta de 57%. O terminal atende tanto os visitantes que buscam o litoral do estado quanto aqueles que percorrem o circuito de festas juninas da região.