Santiago lidera ranking de destinos para as férias de inverno, aponta Nubank
O Nu Viagens analisou as compras de passagens e as reservas de hotéis para julho e agosto deste ano
A cidade de Santiago, no Chile, lidera a preferência dos clientes do Nu Viagens, plataforma exclusiva do Nubank para compra de passagens aéreas e reservas de hotéis, para as féria de inverno. A informação foi divulgada em pesquisa da plataforma enviada a Veja nesta quarta-feira, 17.
A procura por destinos no exterior acompanha o avanço das viagens internacionais dos brasileiros. Segundo o Banco Central, os gastos no exterior somaram US$ 6,04 bilhões no primeiro trimestre de 2026, o maior valor já registrado para o período.
O Nu Viagens analisou as compras de passagens e as reservas de hotéis para julho e agosto deste ano. Os números mostram que roteiros solo e em casal representam 74% das reservas para julho e agosto. As cidades de Buenos Aires, Lisboa, Paris e Madri completam o top 5 de destinos internacionais.
Destinos internacionais favoritos para as férias de inverno em julho
1. Santiago
2. Buenos Aires
3. Lisboa
4. Paris
5. Madri
6. Roma
7. Bariloche
8. Londres
9. Barcelona
10. Lima
Já o turismo doméstico também segue aquecido. De acordo com o IBGE, a atividade turística brasileira cresceu 4,6% em 2025 e atingiu o maior patamar da série histórica iniciada em 2011. De acordo com os dados do Nubank, São Paulo e Rio estão no topo de cidades com mais reservas em julho.
Nacional
1. São Paulo
2. Rio de Janeiro
3. Porto Alegre
4. Belo Horizonte
5. Brasília
6. Salvador
7. Fortaleza
8. Recife
9. Curitiba
10. Florianópolis
Durante o período, o levantamento mostra que o gasto médio por reserva é de R$ 2.006 em viagens nacionais e R$ 2.954 em viagens internacionais. A permanência média é de 3 a 4 noites, com estadias mais longas em alguns dos destinos mais procurados, como Santiago, que registra média de 5 a 6 noites, e Orlando, com 7 a 8 noites.