Santiago lidera ranking de destinos para as férias de inverno, aponta Nubank

A cidade de Santiago, no Chile, lidera a preferência dos clientes do Nu Viagens, plataforma exclusiva do Nubank para compra de passagens aéreas e reservas de hotéis, para as féria de inverno. A informação foi divulgada em pesquisa da plataforma enviada a Veja nesta quarta-feira, 17.

A procura por destinos no exterior acompanha o avanço das viagens internacionais dos brasileiros. Segundo o Banco Central, os gastos no exterior somaram US$ 6,04 bilhões no primeiro trimestre de 2026, o maior valor já registrado para o período.

O Nu Viagens analisou as compras de passagens e as reservas de hotéis para julho e agosto deste ano. Os números mostram que roteiros solo e em casal representam 74% das reservas para julho e agosto. As cidades de Buenos Aires, Lisboa, Paris e Madri completam o top 5 de destinos internacionais.

Destinos internacionais favoritos para as férias de inverno em julho

1. Santiago

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2. Buenos Aires

3. Lisboa

4. Paris

5. Madri

6. Roma

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7. Bariloche

8. Londres

9. Barcelona

10. Lima

Já o turismo doméstico também segue aquecido. De acordo com o IBGE, a atividade turística brasileira cresceu 4,6% em 2025 e atingiu o maior patamar da série histórica iniciada em 2011. De acordo com os dados do Nubank, São Paulo e Rio estão no topo de cidades com mais reservas em julho.

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Nacional

1. São Paulo

2. Rio de Janeiro

3. Porto Alegre

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4. Belo Horizonte

5. Brasília

6. Salvador

7. Fortaleza

8. Recife

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9. Curitiba

10. Florianópolis

Durante o período, o levantamento mostra que o gasto médio por reserva é de R$ 2.006 em viagens nacionais e R$ 2.954 em viagens internacionais. A permanência média é de 3 a 4 noites, com estadias mais longas em alguns dos destinos mais procurados, como Santiago, que registra média de 5 a 6 noites, e Orlando, com 7 a 8 noites.