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Santander segue Bradesco e Itaú e eleva juros do crédito imobiliário

Analista projeta desaceleração nas vendas de média e alta renda e diz que alta dos juros para o financiamento imobiliário acontece após vitória de Lula

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 14h36 | Atualizado em 30 out 2026, 16h44
Sao Paulo, Brazil - November 21, 2020: Santander bank branch facade
A semana foi marcada pela alta das taxas de juros do crédito imobiliário em todo o país (Leonidas Santana/Getty Images)
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Santander segue Bradesco e Itaú e eleva juros do crédito imobiliário Priorize VEJA no Google

O Santander elevou as taxas do crédito imobiliário nesta sexta-feira, 30. A informação foi enviada em nota a VEJA Negócios. Segundo o banco, as operações passarão a ser ofertadas com juros a partir de 12,49% ao ano, acrescidos da Taxa Referencial (TR).

“O Banco acompanha regularmente os indicadores econômicos e as condições do mercado imobiliário e avalia continuamente as condições de seus produtos de crédito”, diz a companhia.

A semana foi marcada pela alta dos juros do crédito imobiliário em diferentes bancos do país. Na quinta-feira, 29, o Itaú elevou sua taxa mínima para 12,95% ao ano, em meio às recentes oscilações nas curvas de juros futuros.

O Bradesco também elevou suas taxas, mas o banco divulgou os reajustes pelos juros máximos, e não pela taxa mínima. Para os clientes do segmento Principal, a taxa máxima passou de 10,90% para 14,10% ao ano, um aumento de 3,2 pontos percentuais. Já nos segmentos Comercial e PJ, o teto avançou 2,51 pontos percentuais, de 13,99% para 16,50% ao ano.

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Para Julia Botelho, CEO da Match Point, a alta dos juros imobiliários está relacionada à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “A vitória do petista causou uma grande abertura na curva de juros nesta semana, pois trouxe incertezas para o mercado financeiro e imobiliário”, argumenta Botelho.

O contrato futuro de DI (Depósitos Interfinanceiros) com vencimento em janeiro de 2037 subiu 2,65 pontos percentuais entre a sexta-feira anterior à eleição, 23 de outubro, e o fechamento da segunda-feira, 26. Com isso, a taxa passou de 12,65% para 15,30% ao ano. Nesta sexta-feira, o contrato operava em torno de 15,26%. “O governo precisa rapidamente anunciar um nome para o Ministério da Fazenda par acalmar o mercado”, afirma Botelho.

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Botelho explica ainda que a alta dos juros tende a reduzir o ritmo de vendas nos segmentos de média e alta renda. “O único segmento que não deve sofrer é o de baixa renda, por causa do Minha Casa, Minha Vida. Esse segmento ainda tem muita demanda”, conclui.

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