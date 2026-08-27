Samsung pagará US$ 11,6 milhões à Swatch por imitar relógios de luxo

A Samsung foi condenada a pagar 11,6 milhões de dólares ao Swatch Group por permitir que sua loja de aplicativos oferecesse mostradores digitais que imitavam relógios de luxo. A decisão foi publicada na quarta-feira, 26, pela Suprema Corte de Londres.

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O processo envolveu 26 aplicativos desenvolvidos por terceiros e disponibilizados para relógios inteligentes da Samsung. Os programas reproduziam elementos visuais e marcas de modelos da Omega, Tissot, Longines, Breguet e Blancpain, todas pertencentes ao grupo suíço.

Segundo o Financial Times, a maior parte da indenização está relacionada à exposição dos aplicativos na Galaxy Store, independentemente de terem sido baixados pelos consumidores. A Justiça entendeu que a presença dos nomes e dos designs na plataforma já causava prejuízo às marcas.

O juiz Marcus Smith comparou a loja digital a um supermercado que exibe produtos copiados em suas prateleiras. Para o magistrado, oferecer por preços baixos, ou gratuitamente, versões que imitavam relógios caros contribuía para reduzir a percepção de exclusividade construída pelas fabricantes suíças.

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Somente essa exposição rendeu uma indenização de 10 milhões de dólares. Ao todo, os aplicativos tiveram aproximadamente 160.000 downloads no Reino Unido e na União Europeia.

Samsung controlava a aprovação dos aplicativos

Embora os mostradores tenham sido criados por desenvolvedores independentes, a Samsung foi responsabilizada porque controlava o processo de análise e aprovação dos aplicativos. A empresa também promovia seus relógios inteligentes destacando a possibilidade de personalizar as telas.

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As infrações ocorreram entre outubro de 2015 e fevereiro de 2019. Em 2022, a Justiça britânica já havia reconhecido a responsabilidade da Samsung por violação de marcas registradas. A etapa mais recente do processo serviu para estabelecer o valor da indenização.

A Swatch havia pedido até 170 milhões de dólares em reparações. No extremo oposto, a Samsung argumentava que o grupo suíço não havia sofrido prejuízo relevante e que uma compensação de cerca de 300 dólares seria suficiente.

A companhia sul-coreana afirmou que retirou os aplicativos assim que foi comunicada sobre o problema. Depois da sentença, disse que analisa possíveis medidas, incluindo a apresentação de um recurso.

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A disputa pode continuar fora do Reino Unido. Marcas do Swatch Group também abriram um processo semelhante contra a Samsung nos Estados Unidos, atualmente suspenso à espera do desfecho da ação britânica.