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Salário mínimo de 2027 deve ficar abaixo do ideal para viver; entenda

Governo projeta piso de R$ 1.717 para o próximo ano, enquanto Dieese aponta que renda necessária para sustentar uma família de quatro pessoas supera R$ 8 mil

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 10h52 | Atualizado em 7 ago 2026, 10h36
Economia - Cédulas - Dinheiro - Real
Dinheiro em cédulas (iStock/Getty Images)
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Salário mínimo de 2027 deve ficar abaixo do ideal para viver; entenda Priorizar nos meus resultados Google

O salário mínimo projetado pelo governo federal para 2027 deve continuar distante do valor considerado necessário para bancar as despesas básicas de uma família brasileira. Enquanto a estimativa oficial aponta para um piso de 1.717 reais no próximo ano, cálculo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) indica que seriam necessários mais de 8.110 reais nesse período para sustentar uma família de quatro pessoas.

A projeção para o salário mínimo consta do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), encaminhado ao Congresso Nacional em abril. Caso o valor seja confirmado, o piso terá aumento de 96 reais em relação aos atuais 1.621 reais, equivalente a um reajuste nominal de 5,92%.

A diferença é significativa quando comparada à estimativa do Dieese. Segundo o levantamento referente a junho de 2026, o salário mínimo necessário para atender às despesas de uma família formada por quatro pessoas deveria chegar a 8.110 reais. O montante equivale a aproximadamente cinco vezes o piso nacional vigente, de 1.621 reais, e a 4,72 vezes o valor projetado pelo governo para 2027.

Divulgado todos os meses, o cálculo do Dieese busca mensurar a diferença entre o salário mínimo efetivamente pago no país e a renda necessária para cobrir o custo de vida. A estimativa leva em consideração os preços da cesta básica de alimentos e as despesas que, de acordo com a Constituição Federal, devem ser atendidas pelo piso salarial para assegurar condições dignas de vida.

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O indicador mostra, assim, a dificuldade de famílias brasileiras para financiar despesas essenciais ao longo do mês e permite acompanhar a distância entre a renda recebida pelos trabalhadores e aquela considerada necessária para atender às necessidades previstas constitucionalmente.

Para fazer a estimativa, o Dieese utiliza como referência a cesta básica de maior custo entre as 17 capitais incluídas em sua pesquisa. Em maio, São Paulo voltou a apresentar o valor mais elevado. Com base nesse custo, o departamento calcula quanto uma família composta por dois adultos e duas crianças precisaria ter à disposição para manter um padrão mínimo de bem-estar.

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Valor de 2027 ainda pode mudar

Os 1.717 reais previstos para 2027 ainda não representam o valor definitivo do salário mínimo. O montante dependerá da inflação acumulada até novembro deste ano, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), além dos outros critérios estabelecidos pela legislação.

Depois que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgar o índice referente ao período, o governo deverá publicar o decreto que oficializa o novo piso, que passará a valer em 1º de janeiro de 2027.

Segundo o Ministério do Planejamento e Orçamento, a estimativa apresentada pelo governo contempla ganho real de 2,5%, ou seja, um aumento acima da inflação. A projeção segue a política de valorização do salário mínimo e, segundo a pasta, permite ampliar o poder de compra dos trabalhadores remunerados pelo piso.

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A definição ocorre em etapas. Primeiro, o governo apresenta uma estimativa no PLDO, documento que estabelece parâmetros para a elaboração do Orçamento da União. Depois, a projeção é incorporada ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), encaminhado ao Congresso no segundo semestre. O valor oficial só é conhecido após a divulgação do INPC acumulado até novembro e a edição do decreto presidencial.

Como funciona a regra do salário mínimo

A política permanente de valorização do salário mínimo foi retomada pela Lei nº 14.663/2023. A fórmula combina dois componentes: a variação do INPC nos 12 meses encerrados em novembro do ano anterior, utilizada para compensar a inflação, e o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) registrado dois anos antes.

Para o salário mínimo de 2027, portanto, entra no cálculo o desempenho da economia brasileira em 2025. O aumento real, porém, está sujeito ao limite de 2,5% ao ano estabelecido pelo arcabouço fiscal, mesmo quando o crescimento do PIB utilizado como referência supera esse percentual.

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O piso nacional não afeta apenas a remuneração dos trabalhadores contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ele também é utilizado como referência para benefícios como aposentadorias e auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), seguro-desemprego, abono salarial PIS/Pasep e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Após a aprovação pelo Congresso, o PLDO dá origem à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que estabelece as bases para a elaboração do Orçamento federal. Posteriormente, o valor definitivo do salário mínimo é incorporado à Lei Orçamentária Anual (LOA), que autoriza as despesas do governo para o ano seguinte.

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