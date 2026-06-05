Salário mais alto, estabilidade e oportunidades de crescimento continuam sendo os principais fatores que os brasileiros consideram ao planejar a carreira para os próximos cinco anos. É o que revela a 69ª edição da pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira: Futuro Profissional, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Segundo o levantamento, 28,7% dos entrevistados apontaram o salário como o principal diferencial da profissão desejada. Na sequência aparecem a estabilidade no emprego, 22,4%, e as perspectivas de crescimento na carreira, 20,1%. Os fatores tradicionais superaram benefícios que ganharam relevância nos últimos anos, como a flexibilidade de horário, 19,3%, a possibilidade de trabalhar remotamente, 15,9%, e a jornada reduzida, 9,8%.

De acordo com a especialista em Políticas e Indústria da CNI, Claudia Perdigão, a pesquisa indica que o emprego formal continua sendo a principal aspiração de grande parte dos trabalhadores. “Mesmo com o avanço de novas modalidades de trabalho, fatores como estabilidade e remuneração seguem muito associados ao emprego com carteira assinada, que continua sendo visto como a opção mais segura para o médio e longo prazo”, afirma.

O estudo também identificou os principais obstáculos para alcançar os objetivos profissionais. A falta de vagas com boas condições de trabalho foi apontada por 22% dos entrevistados como o principal entrave. Em seguida aparecem a falta de experiência prática, 17,6%, e a ausência de cursos de qualificação compatíveis com as exigências do mercado na região onde vivem, 16,9%.

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Outro dado que chama atenção é a incerteza sobre o futuro profissional. Cerca de 43% dos brasileiros afirmaram não saber em qual ocupação estarão trabalhando daqui a cinco anos. Segundo a CNI, essa insegurança é ainda maior entre trabalhadores mais velhos e está relacionada às transformações tecnológicas que vêm alterando a dinâmica do mercado de trabalho.

Entre aqueles que conseguem projetar os próximos passos da carreira, 13,9% afirmam que desejam ter o próprio negócio, principalmente em segmentos ligados ao comércio varejista e à prestação de serviços, como salões de beleza, bares e restaurantes. A pesquisa também reforça a preferência dos brasileiros pelo emprego formal. Entre os trabalhadores que estavam ocupados e buscaram uma nova oportunidade recentemente, 36,3% apontaram vagas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) como as mais atrativas. Entre os jovens de 25 a 34 anos, esse percentual sobe para 41,4%.

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Apesar das transformações em curso, a satisfação com o trabalho permanece elevada. Segundo o levantamento, 95% dos entrevistados afirmaram estar satisfeitos com o emprego atual, sendo que 70% se dizem muito satisfeitos.

O estudo ainda aponta desafios relacionados à capacitação digital. Embora 54% dos brasileiros apresentem domínio médio ou alto de habilidades digitais, esse percentual cai para 44,5% quando se trata de competências mais complexas, como o uso de inteligência artificial, planilhas avançadas e configurações de sistemas e aplicativos.

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Para a CNI, os resultados mostram um mercado de trabalho marcado por um paradoxo: enquanto a maioria dos profissionais está satisfeita com a ocupação atual, cresce a preocupação com as mudanças tecnológicas e com a capacidade de adaptação às novas exigências das empresas.