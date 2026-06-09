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Economia

Os três possíveis indicados de Flávio Bolsonaro na Fazenda, segundo economista

Nomes são viáveis na visão do mercado

Por Veruska Costa Donato 9 jun 2026, 12h47 | Atualizado em 9 jun 2026, 12h50
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A corrida pelos nomes que poderão integrar a equipe econômica de um eventual governo do senador Flávio Bolsonaro já movimenta os bastidores de Brasília e do mercado financeiro. Entre os nomes mais comentados está Daniella Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal e executiva do mercado financeiro, que vem aparecendo cada vez mais próxima do pré-candidato em agendas públicas e eventos voltados ao setor produtivo.

Daniella Marques e Flávio Bolsonaro

A presença constante de Daniella ao lado de Flávio tem chamado a atenção de empresários e investidores. Ontem, os dois participaram juntos de um evento voltado ao empreendedorismo feminino em São Paulo organizado pelo Grupo Voto e reforçando a percepção de alinhamento entre ambos. Nos bastidores, a proximidade é vista como um indicativo de confiança política e técnica. Além desse encontro, a executiva tem acompanhado o senador em outras agendas, o que alimenta as especulações de que seu nome ocupa posição privilegiada na disputa por um eventual comando da área econômica.

‘ Ela é técnica, é um bom nome’ , diz economista

Para o professor do Insper, Ricardo Rocha, Daniella reúne características que agradam ao mercado e ao grupo econômico ligado ao ex-ministro Paulo Guedes. “De qualquer maneira, é um bom nome, uma pessoa técnica e com experiência que agradaria o mercado”, afirmou. Segundo ele, a executiva tem trajetória consolidada na gestão pública e privada, além de manter interlocução próxima com setores relevantes da economia.

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Presença feminina na Fazenda

Rocha também destaca o simbolismo de uma possível indicação feminina para a principal cadeira econômica do país. “Talvez um nome competente e feminino, eu acho que seria ótimo para as finanças. Estou na torcida para que tivéssemos uma ministra”, disse. A avaliação é que uma escolha desse perfil poderia combinar renovação política, experiência administrativa e diálogo com o mercado financeiro.

Mansueto Almeida e Roberto Campos Neto

Além de Daniella, outros nomes seguem no radar dos investidores. Entre eles está Mansueto Almeida, reconhecido pelo trabalho nas contas públicas e atualmente ligado ao setor financeiro. Outro nome frequentemente citado é o de Roberto Campos Neto, identificado com uma agenda de austeridade fiscal e controle dos gastos públicos. Ambos são considerados quadros técnicos capazes de transmitir credibilidade, embora enfrentem desafios distintos para uma eventual migração ao setor público.

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Cenário econômico é desafiador

Independentemente da escolha, Ricardo Rocha avalia que o próximo governo terá de enfrentar um cenário fiscal desafiador. “Todo mundo sabe que pessoa endividada e governo extremamente endividado vai ter que atacar gasto público”, afirmou. Para ele, o debate sobre nomes é importante, mas o que realmente será observado pelos investidores é a disposição da futura equipe econômica em adotar medidas capazes de garantir sustentabilidade às contas públicas. Nesse contexto, a crescente proximidade entre Flávio Bolsonaro e Daniella Marques ajuda a explicar por que a executiva vem sendo apontada como uma das favoritas para ocupar um dos cargos mais estratégicos de um eventual novo governo.

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