Saiba quem pode receber ajuda de R$ 600 destinada ao trabalhador informal

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite de quinta-feira, 27, um auxílio financeiro emergencial para trabalhadores informais por conta da pandemia do coronavírus. O benefício será pago por três meses e será de 600 reais, três vezes mais do que o proposto pela equipe econômica do governo na semana passada. Para começar a valer, no entanto, o texto precisa passar pelo Senado e depois para a sanção do Presidente da República. No texto aprovado pela Câmara, que foi fruto de um acordo com o governo, há a previsão que caso do informal ser mulher, mãe e chefe de família, o auxílio seja de 1,2 mil reais. Ao todo, 24 milhões de pessoas podem ser beneficiadas. Segundo o IBGE, o Brasil tem 38 milhões de trabalhadores informais. O projeto altera uma lei de 1993 que trata da organização da assistência social no Brasil. De acordo com o texto, o dinheiro será concedido a título de “auxílio emergencial” para quem cumprir os seguintes requisitos:

BPC

O projeto também altera um impasse em relação ao Benefício de Prestação Continuada (BPC). O benefício assistencial é pago a idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiência de baixa renda no valor de um salário mínimo (1.045 reais). O Congresso Nacional havia ampliado o limite de renda para ter direito ao pagamento do benefício, que valeria já para este ano. O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto alegando que não havia sido indicada fonte de receita, mas os parlamentares depois derrubaram esse veto.

Por acordo, o projeto da ajuda emergencial diz que terão direito ao benefício pessoas com mais de 65 anos ou com deficiência que tenham renda familiar per capita: igual ou inferior a um quarto do salário-mínimo, até 31 de dezembro de 2020 ou igual ou inferior a meio salário-mínimo, a partir de 1° de janeiro de 2021. O projeto também prevê a antecipação do pagamento do auxílio para quem ainda está na fila do BPC para pessoa com deficiência e do auxílio-doença. No caso do BPC, o adiantamento seria de 600 reais. Para o auxílio-doença, o valor é de um salário mínimo.